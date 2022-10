Do katalogu PlayStation Plus míří GTA, Assassin's Creed i Dragon Quest

13. 10. 2022 12:42 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Podobně, jako je proměnlivý katalog Game Passu od Microsoftu, i do knihoven vyšších tierů předplatného PlayStation Plus budou tituly přicházet a taky z nich mizet. Sony teď zveřejnilo seznam her, které do úrovní Extra a Premium přibudou během října, a rozhodně nejde jen o pár řádků.

Hlavním říjnovým tahounem má podle všeho být Grand Theft Auto: Vice City, a to v poněkud neslavném remasteru pro PS5 a PS4. Zbylé dvě hry z loňské Definitive Edition, trojku a San Andreas, ale v předplatném zatím nenajdete.

Do katalogu úrovně Extra zato přibývá ještě víc akčních adventur ze série Assassin's Creed, konkrétně řecké Assassin's Creed Odyssey, britské Assassin's Creed Syndicate a severoamerické Assassin's Creed 3, společně s trojicí z boku viděných Assassin's Creed Chronicles China, India a Russia.

Za zmínku v tomto případě stojí ještě fakt, že Assassin's Creed Chronicles Russia a India společně s Assassin's Creed Syndicate jsou z nějakého důvodu v katalogu dostupné pouze na PS4 a na PS5 se k nim nedostanete.

Jelikož říjen je měsícem strašení a tísně, můžete si trochu toho herního děsu dopřát s logickým Inside anebo s plnokrevným polským hororem The Medium. Pokud si naopak chcete v pošmourném podzimu zvednout náladu v pestrobarevných světech, vyzkoušejte nezávislý hit Hohokum anebo multiplayerovou týmovou řežbu Naruto to Boruto: Shinobi Striker.

Milovníci JRPG se mohou těšit rovnou na pět her z ikonické série: Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age, Dragon Quest Builders a jeho druhý díl, Dragon Quest Heroes: The World Tree's Woe and the Blight Below a konečně Dragon Quest Heroes 2: Explorer's Edition.

Do katalogu klasik pro předplatitele PlayStation Plus Premium pak míří hned sedm her – trojice remasterů přejmenované série Yakuza Like a Dragon: Yakuza 3 Remastered, Yakuza 4 Remastered a Yakuza 5 Remastered společně s plošinovkou Limbo, bojovkou Ultra Street Fighter IV a dvěma hrami z PS3, Castlevania: Lords of Shadow a hudební střílečkou Everyday Shooter.

Všechny výše zmíněné tituly najdete v nabídce PlayStation Plus Extra a Premium počínaje úterým 18. října.