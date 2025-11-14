Divoký západ na cestách. Red Dead Redemption míří na další platformy
Divoký západ na cestách. Red Dead Redemption míří na další platformy

Pravověrní kovbojové by si sice asi přáli kompletní remake příběhu Johna Marstona z prvního Red Dead Redemption, ale místo toho v minulém roce museli po letech vzít za vděk alespoň PC portem, který přinesl několik vylepšení i podporu moderních technologií. A v tomto trendu se Rockstar zjevně rozhodl pokračovat i letos, protože první díl slavné kobvojky nakonec vyjde i na dalších platformách... i na některých, na kterých byste to možná ani nečekali.

Věhlasné studio oznámilo, že 2. prosince vydá nativní verze pro konzole PlayStation 5, Xbox Series X/S a Nintendo Switch 2. Kromě sympaticky ujetého rozšíření Undead Nightmare studia Double Eleven a Cast Iron Games, jež mají porty na starosti, slibují využití silnějšího výkonu, aby byl výkon virtuálního westernu zase o kus lepší.

Na zmíněných konzolích se proto dočkáte plynulých 60 snímků za vteřinu, vylepšené vizuální kvality a podpory HDR. PlayStation 5 a Xbox Series budou nabízet rozlišení až 4K, zatímco druhý Switch se pochlubí podporou ovládání v režimu myši. Jestliže jste šťastnými majiteli verzí pro předchozí generaci konzolí, máte nárok na bezplatný upgrade, přičemž se vám přenese i dosažený postup.

Zmíněné porty byly asi jen otázkou času, nicméně Rockstar znovu překvapil a rovnou oznámil i mobilní verze pro Android a iOS. Detaily o jejich podobě zatím dostupné nejsou, slibuje se zatím pouze ovládání odladěné pro dotykové obrazovky. Kapesní verzi si buď budete moci přímo zakoupit, případně si ji zahrajete skrze Netflix, který hrou 2. prosince rozšíří svůj katalog.

Grand Theft Auto VI
Novinky
GTA VI se znovu odkládá. Rockstar slibuje dokonalost a vydání až v listopadu

Konzolové varianty budou už ode dne vydání rovněž dostupné ve virtuální knihovně předplatného GTA+, ale také v herním katalogu služby PlayStation Plus ve variantě Extra a Premium. Pokud si je budete chtít zakoupit samostatně, očekávejte cenovku 49,99 eur.

Vydání těchto verzí má s největší pravděpodobností zalepit díru vzniklou dalším odkladem Grand Theft Auto VI z jara příštího roku na podzim. Zpráva řadu hráčů moc nepotěšila, což se negativně projevilo i na burze, kde hodnota akcií Take-Two strmě spadla.

