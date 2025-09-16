Data napovídají, že předběžný přístup delší než 9 měsíců hře škodí
16. 9. 2025 | autor: Jakub Malchárek

Analytická společnost NewZoo zveřejnila svou nejnovější zprávu o světovém herním trhu za rok 2025. Obsáhlý dokument o více než dvou stech stranách mapuje všechny zásadní trendy v herním průmyslu – od finančních výsledků po změny v hráčském chování – a tentokrát věnoval zvláštní pozornost i fenoménu předběžného přístupu.

Model, kdy studio zpřístupní hru ještě před dokončením, aby získalo zpětnou vazbu i dodatečné prostředky na vývoj, se v posledních letech stal velmi rozšířeným. Přináší však i rizika, na která NewZoo upozorňuje.

Early Access data zdroj: Newzoo

Podle dat obsažených ve zprávě platí, že předběžný přístup funguje nejlépe, pokud hra v této fázi stráví přibližně půl roku až devět měsíců. Po šesti měsících se šance na udržení hráčů po vydání plné verze začínají snižovat, k prudkému poklesu hráčů pak dochází právě už po tři čtvrtě roce. Výjimku tvoří jen ojedinělé případy – například úspěchy V Rising nebo Ready or Not, které dokázaly uspět i po více než dvou letech v předběžném přístupu.

Hades II – Launch Trailer
Novinky
Hades II dostává datum vydání. Řecké peklo se vrací na PC a Switch

Zajímavý je i pohled na samotný růst po přechodu na verzi 1.0. Drtivá většina titulů se podle analýzy při oficiálním vydání nijak výrazně nezvedne, a pokud ano, pak jde právě o hry, které stihly z předběžného přístupu vyklouznout v relativně krátkém čase.

Samozřejmě se najdou výjimky, které pravidlo potvrzují. Dobře známý je příklad Dave the Diver od studia Mintrocket. Hra strávila v předběžném přístupu osm měsíců, což je už mírně za doporučenou hranicí, a přesto po plném vydání raketově vystřelila k více než 1,5 milionu hráčů. Jak ale NewZoo zdůrazňuje, podobných případů je minimum a většina projektů se s delším čekáním spíše vyčerpává.

Předběžný přístup příští týden 25. září opouští například Hades II, který v early accessu stráví necelý rok a půl. Vzhledem k popularitě prvního dílu by ale neměl mít problém s popularitou.

Jakub Malchárek
