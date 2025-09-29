Dan Houser vysvětluje, proč nikdy nevyšlo Bully 2
zdroj: tisková zpráva

Dan Houser vysvětluje, proč nikdy nevyšlo Bully 2

iPad iPhone Android PC Wii PlayStation 2 Xbox 360 iOS

29. 9. 2025 13:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Bully (Canis Canem Edit)
Bully (Canis Canem Edit)
Bully (Canis Canem Edit)
Galerie

Bully je chválenou a dnes už legendární akční adventurou studia Rockstar, která sleduje příběh teenagera Jimmyho Hopkinse v internátní škole Bullworth Academy. Parádní myšlenka přetavená v úspěšnou a kritiky chválenou hru, která nikdy nedostala nástupce. Proč? Důvodem byly především omezené možnosti týmu.

Minimálně to uvedl spoluzakladatel Rockstartu a aktuální vlastník společnosti Absurd Ventures, Dan Houser. Na losangeleském Comic Conu v rozhovoru pro web IGN prozradil, že hlavním problémem byl nedostatek pracovních sil v kreativním týmu i ve vedení. A když máte takhle omezené možnosti, nemůžete jako celek vytvořit všechno, co byste si přáli.

„Myslím, že to byl jen problém s kapacitou. Víte, když máte malý kreativní i vedoucí tým, nemůžete realizovat všechny projekty, které byste chtěli,“ přiznal Houser.

zdroj: Archiv

Jde o vcelku klasické korporátní vyjádření, z něhož vyplývá, že se Rockstar rozhodl zaměřit na projekty s lepším komerčním výhledem. Dle dřívějších informací Bully 2 skutečně vznikalo, ale v roce 2009 byl projekt zaříznutý kvůli vývoji Max Payne 3 a prvního Red Dead Redemption, přičemž většina týmu z Rockstar New England, které mělo Bully 2 na svědomí, se přesunula právě k těmto projektům.

Bully
Novinky
Takhle vypadá Bully v Unreal Enginu 5

Samozřejmě ještě není všechno ztracené. Dle Housera myšlenky na pokračování stále žijí a Rockstar by se k němu mohl po čase vrátit. Je nicméně otázkou kdy. Pravděpodobně ve chvíli, až jim Grand Theft Auto VI v příštím roce vydělá další miliardy na desítky let dopředu.

Spoluzakladatel mezitím ve své firmě Absurd Ventures pracuje na dvou projektech současně. Kvůli menším kapacitám je údajně náročné oba vyvíjet zároveň, s čímž jim nicméně pomáhají i někteří bývalí zaměstnanci z Ascendant Studios, kteří se sem přesunuli po horších výsledcích Immortals of Aveum.

Smarty.cz
Tagy:
akční adventura
Zdroje:
Eurogamer, IGN
Hry:
Bully (Canis Canem Edit) Bully: Anniversary Edition
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Join Us – Představení
Join Us – Představení
Huntsman – Ukázka
Huntsman – Ukázka
Call of Duty: Black Ops 7 – Zombies
Call of Duty: Black Ops 7 – Zombies
007: First Light – Gemma Chan
007: First Light – Gemma Chan
Age of Mythology: Retold – Heavenly Spear – Datum vydání
Age of Mythology: Retold – Heavenly Spear – Datum vydání
Hades II || GamesPlay
Hades II || GamesPlay
Forza Horizon 6 - Teaser Trailer | Tokyo Game Show 2025
Forza Horizon 6 - Teaser Trailer | Tokyo Game Show 2025
Deus Ex Remastered - Oznámení
Deus Ex Remastered - Oznámení
Saros - Gameplay Trailer
Saros - Gameplay Trailer
Marvel’s Wolverine - Gameplay Trailer
Marvel’s Wolverine - Gameplay Trailer
Fight Club #743 – Hororová renesance
Fight Club #743 – Hororová renesance
Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties - Oznámení
Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties - Oznámení
Age of Empires II: DE - Chronicles: Alexander the Great - Trailer
Age of Empires II: DE - Chronicles: Alexander the Great - Trailer
Silent Hill f || GamesPlay
Silent Hill f || GamesPlay
OD - KNOCK Teaser Trailer
OD - KNOCK Teaser Trailer
The House of Tesla – Ukázka k vydání
The House of Tesla – Ukázka k vydání
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 - Shrnutí
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 - Shrnutí
Fight Club #742 – Jsou dlouhé early accessy ke škodě?
Fight Club #742 – Jsou dlouhé early accessy ke škodě?
Nintendo Virtual Boy
Nintendo Virtual Boy
Resident Evil Requiem – Nintendo Switch 2
Resident Evil Requiem – Nintendo Switch 2

Nejnovější články