Dan Houser vysvětluje, proč nikdy nevyšlo Bully 2

Bully je chválenou a dnes už legendární akční adventurou studia Rockstar, která sleduje příběh teenagera Jimmyho Hopkinse v internátní škole Bullworth Academy. Parádní myšlenka přetavená v úspěšnou a kritiky chválenou hru, která nikdy nedostala nástupce. Proč? Důvodem byly především omezené možnosti týmu.
Minimálně to uvedl spoluzakladatel Rockstartu a aktuální vlastník společnosti Absurd Ventures, Dan Houser. Na losangeleském Comic Conu v rozhovoru pro web IGN prozradil, že hlavním problémem byl nedostatek pracovních sil v kreativním týmu i ve vedení. A když máte takhle omezené možnosti, nemůžete jako celek vytvořit všechno, co byste si přáli.
„Myslím, že to byl jen problém s kapacitou. Víte, když máte malý kreativní i vedoucí tým, nemůžete realizovat všechny projekty, které byste chtěli,“ přiznal Houser.
Jde o vcelku klasické korporátní vyjádření, z něhož vyplývá, že se Rockstar rozhodl zaměřit na projekty s lepším komerčním výhledem. Dle dřívějších informací Bully 2 skutečně vznikalo, ale v roce 2009 byl projekt zaříznutý kvůli vývoji Max Payne 3 a prvního Red Dead Redemption, přičemž většina týmu z Rockstar New England, které mělo Bully 2 na svědomí, se přesunula právě k těmto projektům.
Samozřejmě ještě není všechno ztracené. Dle Housera myšlenky na pokračování stále žijí a Rockstar by se k němu mohl po čase vrátit. Je nicméně otázkou kdy. Pravděpodobně ve chvíli, až jim Grand Theft Auto VI v příštím roce vydělá další miliardy na desítky let dopředu.
Spoluzakladatel mezitím ve své firmě Absurd Ventures pracuje na dvou projektech současně. Kvůli menším kapacitám je údajně náročné oba vyvíjet zároveň, s čímž jim nicméně pomáhají i někteří bývalí zaměstnanci z Ascendant Studios, kteří se sem přesunuli po horších výsledcích Immortals of Aveum.