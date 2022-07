Takhle vypadá Bully v Unreal Enginu 5

28. 7. 2022 17:00 | Novinky | autor: Pavel Makal

Vzpomínáte si ještě na ty časy, kdy z Rockstaru padaly i jiné hry než další a další vydání GTA V? Když ještě pod křídly tohoto studia vycházely odvážné a originální tituly, jako byl Manhunt, The Warriors nebo třeba Bully, v Evropě známá jako Canis Canem Edit? Kanál jménem TeaserPlays si na to pamatuje a poslední jmenovanou hru předvádí ve značně modernizovaném kabátku.

O tom, že by se hra Bully mohla dočkat pokračování, se kdysi docela živě diskutovalo, dnes se ale na tuhle kultovní klasiku vzpomíná už jen z nostalgie. Původně vyšla v roce 2006 na technologii RenderWare pro PlayStation 2, o dva roky později se podívala na Xbox 360, Nintendo Wii a PC v rámci inovované Scholarship Edition na enginu Gamebryo. Šikovní tvůrci z kanálu TeaserPlays nicméně předvádějí, jak by hra mohla vypadat v Unreal Enginu 5 od Epicu.

V několika srovnávacích záběrech se můžete podívat, o kolik detailnější a bohatší by byl s dnešní technologií kampus internátní školy v Bullworthu, která je domovem velmi nesourodých studentských partiček, ať už jde o zákeřné šprty, zbohatlíky v modrých svetřících, sportovně nadané, ale jinak pologramotné idioty či mazutem omaštěné fanoušky filmu Pomáda.

Samozřejmě nečekejte, že by z projektu kdy vzniklo cokoli víc než uvedené video. I kdyby se totiž tvůrci rozhodli, že se do kompletního remakování pustí, pravděpodobně jim Rockstar a Take-Two velmi rychle zatnou tipec. S ohledem na to, jak dopadly remastery starších dílů GTA bychom byli raději, aby se oficiálně do oprašování Bully nikdo nepouštěl.