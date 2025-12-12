Control: Resonant se od svého předchůdce značně liší. V akčním RPG si zahrajeme za bratra Jesse
zdroj: Remedy

Control: Resonant se od svého předchůdce značně liší. V akčním RPG si zahrajeme za bratra Jesse

PC PlayStation 5 Xbox Series

12. 12. 2025 3:45 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Control: Resonant
Control: Resonant
Control: Resonant
Galerie

Na konci listopadu si Remedy zaregistrovalo ochrannou značku Control: Resonant. Předpokládalo se, že jde o slíbené pokračování příběhu Jesse Faden, ale jak už díky premiérové ukázce z The Game Awards víme, realita je trochu jiná.

Skutečně jde o další titul odehrávající se v paranormálním světě plného divných anomálií. Tentokrát však budeme hrát za mladšího bratra původní hrdinky Dylana Fadena. Oplývá silnými nadpřirozenými schopnostmi, proto ho FBC řadu let věznilo. Krize na úřadu nicméně vrcholí, proto ho z vězení nasazují do akce.

zdroj: Remedy

Jeho úkolem je boj proti kosmické entitě, která mění základní aspekty žité reality. Hlavní boj se ovšem uskuteční na Manhattanu, kde Dylan musí využít své objevené schopnosti, aby hrozbu porazil. Neznamená to ale, že by Jesse ze hry vypadla kompletně. Její bratra ji na cestě bude urputně hledat, aby mu pomohla odpověď na to, jak zlo rozšířené mimo ústředí úřadu porazit.

Herně se půjde cestou akčního RPG se souboji na blízko místo přestřelek. Slibuje se robustní systém postupu, aby se hrdina mohl z pokusného subjektu stát nadpřirozenou superzbraní. V bojích mu mezitím pomůže prostředí, ale také Aberrant – zbraň, která se může v mžiku změnit na drtivé obouruční kladivo či ostré čepele.

Control
Aktuality
Control Resonant: Remedy chystá návrat do paranormálního domu hrůzy

Zároveň očekávejte, že se zvětší i měřítko. Tým slibuje hned několik oblastí Manhattanu, které připomene známé lokace, jež se pod invazivní silou přetavily v geofyzikální noční můru. Čeká vás ale i výlet do tajemného metafyzického prostoru, který představuje Dylanovu rozrušenou psychiku.

Všechny podivnosti se budou dít v příštím roce na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S. Control: Resonant je další hrou, kterou si Remedy vydá na vlastní triko. Doufejme, že budou úspěšnější než v případě FBC: Firebreak.

Smarty.cz
Tagy:
akční The Game Awards 2025
Zdroje:
Remedy
Hry:
Control: Resonant
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Clair Obscur: Expedition 33 – Aktualizace s češtinou
Clair Obscur: Expedition 33 – Aktualizace s češtinou
Diablo IV: Lord of Hatred – Hratelnost
Diablo IV: Lord of Hatred – Hratelnost
Český přenos The Game Awards 2025
Český přenos The Game Awards 2025
Control: Resonant – Představení
Control: Resonant – Představení
Resident Evil: Requiem – Třetí ukázka
Resident Evil: Requiem – Třetí ukázka
Star Wars: Fate of the Old Republic – Premiéra
Star Wars: Fate of the Old Republic – Premiéra
Pragmata – Datum vydání
Pragmata – Datum vydání
Fight Club #754 – Kočky ve hrách
Fight Club #754 – Kočky ve hrách
Microsoft Flight Simulator 2024: Stranger Things Expansion
Microsoft Flight Simulator 2024: Stranger Things Expansion
The Elder Scrolls V: Skyrim - Switch 2
The Elder Scrolls V: Skyrim - Switch 2
The Boys: Trigger Warning - Oznámení
The Boys: Trigger Warning - Oznámení
Tainted Grail: The Fall of Avalon - Sanctuary of Sarras - Oznámení rozšíření
Tainted Grail: The Fall of Avalon - Sanctuary of Sarras - Oznámení rozšíření
Conscript: Director's Cut – Ukázka
Conscript: Director's Cut – Ukázka
The Relic: First Guardian – Rodina nechaná napospas
The Relic: First Guardian – Rodina nechaná napospas
Path of Exile 2 – The Last of the Druids
Path of Exile 2 – The Last of the Druids
Samson – Oznámení
Samson – Oznámení
Splitgate: Arena Reloaded – Datum vydání
Splitgate: Arena Reloaded – Datum vydání
Total War: Medieval III - Oznámení
Total War: Medieval III - Oznámení
Fight Club #753 – Ohlédnutí za rokem s Karlem Drdou
Fight Club #753 – Ohlédnutí za rokem s Karlem Drdou
Styx: Blades of Greed - Datum vydání
Styx: Blades of Greed - Datum vydání

Nejnovější články