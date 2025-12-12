Control: Resonant se od svého předchůdce značně liší. V akčním RPG si zahrajeme za bratra Jesse

Na konci listopadu si Remedy zaregistrovalo ochrannou značku Control: Resonant. Předpokládalo se, že jde o slíbené pokračování příběhu Jesse Faden, ale jak už díky premiérové ukázce z The Game Awards víme, realita je trochu jiná.
Skutečně jde o další titul odehrávající se v paranormálním světě plného divných anomálií. Tentokrát však budeme hrát za mladšího bratra původní hrdinky Dylana Fadena. Oplývá silnými nadpřirozenými schopnostmi, proto ho FBC řadu let věznilo. Krize na úřadu nicméně vrcholí, proto ho z vězení nasazují do akce.
Jeho úkolem je boj proti kosmické entitě, která mění základní aspekty žité reality. Hlavní boj se ovšem uskuteční na Manhattanu, kde Dylan musí využít své objevené schopnosti, aby hrozbu porazil. Neznamená to ale, že by Jesse ze hry vypadla kompletně. Její bratra ji na cestě bude urputně hledat, aby mu pomohla odpověď na to, jak zlo rozšířené mimo ústředí úřadu porazit.
Herně se půjde cestou akčního RPG se souboji na blízko místo přestřelek. Slibuje se robustní systém postupu, aby se hrdina mohl z pokusného subjektu stát nadpřirozenou superzbraní. V bojích mu mezitím pomůže prostředí, ale také Aberrant – zbraň, která se může v mžiku změnit na drtivé obouruční kladivo či ostré čepele.
Zároveň očekávejte, že se zvětší i měřítko. Tým slibuje hned několik oblastí Manhattanu, které připomene známé lokace, jež se pod invazivní silou přetavily v geofyzikální noční můru. Čeká vás ale i výlet do tajemného metafyzického prostoru, který představuje Dylanovu rozrušenou psychiku.
Všechny podivnosti se budou dít v příštím roce na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S. Control: Resonant je další hrou, kterou si Remedy vydá na vlastní triko. Doufejme, že budou úspěšnější než v případě FBC: Firebreak.