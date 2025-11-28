Control Resonant: Remedy chystá návrat do paranormálního domu hrůzy
zdroj: Remedy

28. 11. 2025 16:00 | Aktuality | autor: Ondřej Partl

Remedy to letos s FBC: Firebreak moc nevyšlo, proto se dá očekávat návrat k hutným příběhovkám. Společnost ale nechce opouštět své rozjeté světy, takže je pravděpodobné, že dalším v pořadí je pokračování paranormálního Control, na němž se už nějakou dobu pracuje.

Nyní spekulace o hře opět ožívají, jelikož server MP1st v databázi evropských ochranných značek objevil cosi zvané Control Resonant založené právnickou firmou, kterou Remedy využívá. To obnovilo zvěsti o možném pokračování a okamžitě se vytvořily dva hlavní narativy.

zdroj: Remedy

Jedním z předpokladů je, že jde o název dvojky, která se představí za několik dní na The Game Awards, přičemž s datem vydání se počítá na rok 2027. Další, a dost možná pravděpodobnější možností, je filmová či seriálová adaptace, která vzniká ve spolupráci s Annapurnou. Tomu přispívá i absence číslovky a zvolená kategorie díla, které se pod značkou řadí do multimédií.

Ať už to ale bude jakkoli, pravdu se dost možná dozvíme právě během ceremoniálu The Game Awards, jenž můžete živě sledovat 12. prosince ve 2 ráno.

Tagy:
akční sci-fi adventura střílečka third person nadpřirozeno
Zdroje:
MP1st, Remedy
Hry:
Control
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
