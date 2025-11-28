Control Resonant: Remedy chystá návrat do paranormálního domu hrůzy

Remedy to letos s FBC: Firebreak moc nevyšlo, proto se dá očekávat návrat k hutným příběhovkám. Společnost ale nechce opouštět své rozjeté světy, takže je pravděpodobné, že dalším v pořadí je pokračování paranormálního Control, na němž se už nějakou dobu pracuje.
Nyní spekulace o hře opět ožívají, jelikož server MP1st v databázi evropských ochranných značek objevil cosi zvané Control Resonant založené právnickou firmou, kterou Remedy využívá. To obnovilo zvěsti o možném pokračování a okamžitě se vytvořily dva hlavní narativy.
Jedním z předpokladů je, že jde o název dvojky, která se představí za několik dní na The Game Awards, přičemž s datem vydání se počítá na rok 2027. Další, a dost možná pravděpodobnější možností, je filmová či seriálová adaptace, která vzniká ve spolupráci s Annapurnou. Tomu přispívá i absence číslovky a zvolená kategorie díla, které se pod značkou řadí do multimédií.
Ať už to ale bude jakkoli, pravdu se dost možná dozvíme právě během ceremoniálu The Game Awards, jenž můžete živě sledovat 12. prosince ve 2 ráno.