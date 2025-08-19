zdroj: King Art Games

Císař nespí, Dawn of War se vrací se čtvrtým dílem

19. 8. 2025 20:50 | Novinky | autor: Aleš Smutný |

Konečně! Po nepovedené trojce se vrací milovaná realtime strategie Dawn of War IV ze světa Warhammer 40,000. Tvůrci tvrdí, že se v ní vrací ke kořenům série a skutečně, pár letmých záběrů z hraní opravdu působí víc jako RTS než byl onen poslední, tristní pokus o MOBA.

K dispozici budou (ze začátku) čtyři frakce, a to Adeptus Astartes v podání klasických DoW Blood Ravens, Orkové, Nekroni a Adeptus Mechanicus. Děj se odehrává 200 let po událostech trojky a jak můžete sledovat, i Blood Ravens plně přešli na novou technologii Belisaria Cawla, takže mají primaris mariňáky. Ty méně šťastné už zavírají do Redemptor Dreadnoughtů a na bojiště si povolají Impulsor či Gladiator Reaper.

Vidět jsou i jednotky dalších ras, takže dojde i na Ophidian Destroyery, Skorpekhy, vidět je Kataphron Breacher… jsem zvědavý, jaká bude zápletka, ostatně scénář by měl psát i klasický autor z Black Library, John French. Warhammer 40,000: Dawn of War IV vyjde v příštím roce na PC.

