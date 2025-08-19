Císař nespí, Dawn of War se vrací se čtvrtým dílem

Konečně! Po nepovedené trojce se vrací milovaná realtime strategie Dawn of War IV ze světa Warhammer 40,000. Tvůrci tvrdí, že se v ní vrací ke kořenům série a skutečně, pár letmých záběrů z hraní opravdu působí víc jako RTS než byl onen poslední, tristní pokus o MOBA.
K dispozici budou (ze začátku) čtyři frakce, a to Adeptus Astartes v podání klasických DoW Blood Ravens, Orkové, Nekroni a Adeptus Mechanicus. Děj se odehrává 200 let po událostech trojky a jak můžete sledovat, i Blood Ravens plně přešli na novou technologii Belisaria Cawla, takže mají primaris mariňáky. Ty méně šťastné už zavírají do Redemptor Dreadnoughtů a na bojiště si povolají Impulsor či Gladiator Reaper.
Vidět jsou i jednotky dalších ras, takže dojde i na Ophidian Destroyery, Skorpekhy, vidět je Kataphron Breacher… jsem zvědavý, jaká bude zápletka, ostatně scénář by měl psát i klasický autor z Black Library, John French. Warhammer 40,000: Dawn of War IV vyjde v příštím roce na PC.