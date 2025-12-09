Čínský hit Where Winds Meet vám nedá vydechnout. Chystá se nový region, bossové a mobilní port
Free-to-play wu-sia MMORPG Where Winds Meet vás mohlo v očarovat krásnou přírodou a obrovskou porcí obsahu. Kdybyste však už měli vše dohráno, jako například Honza Slavík, který v recenzi neskrývá, jak se mu hra líbila, připravte se do pohádkového světa vrátit ještě tento měsíc – očekává se totiž hutná porce nového obsahu.

Everstone Studio a NetEase vstoupili do prosince s jasným plánem: nenechat nadšení vychladnout. Hra dosáhla víc než 9 milionů hráčů na PC a PS5, zatímco mobilní verze, která dorazí už tento týden 12. prosince, nasbírala přes 5 milionů předregistrací. Everstone proto neponechává nic náhodě a servíruje pořádnou porci novinek. Hlavním lákadlem měsíce je zcela nová oblast Roaring Sands – rozsáhlý region, který ve stejný den výrazně rozšíří otevřený svět hry.

Where Winds Meet – recenze čínského hitu

Zároveň dorazí nový příběhový boss River Master. Třetí týden pak přinese další bitvu, tentokrát proti Fengu Ruzhimu a také dvě časově omezené speciální aktivity. A závěr měsíce? Ten bude patřit festivalu ohňostrojů a dvojici eventů Scarlet Sword Trial a Hero's Realm: Blade Dance.

Jestli něco NetEase a Everstone ukazují, pak to, že se nebojí jet naplno hned od startu. Pokud si Where Winds Meet udrží současná čísla poté, co miliony hráčů vkročily do jeho wu-sia světa, může se z něj stát další globální akční RPG fenomén – možná dokonce nástupce Genshin Impact.

„Místy trochu chaotické, často špatně přeložené a občas s příliš velkým soustem v ústech, ale jinak zdařilé a chytlavé akční RPG. Může se pochlubit povedeným průzkumem světa, ohromující spoustou obsahu a zábavným bojem. A nemusíte se bát ani monetizace: Ke koupi je tu jen kosmetika,“ hodnotil Honza Slavík.

