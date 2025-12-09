Chystá se hra podle seriálu Banda. Nezahraje si ji ale každý
zdroj: Sony

Chystá se hra podle seriálu Banda. Nezahraje si ji ale každý

PlayStation 5 Meta Quest

9. 12. 2025 16:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Seriál Banda podle stejnojmenného komiksu od Gartha Ennise se příští rok na jaře přehoupne do své páté a poslední série. A dočkáme se také videohry The Boys: Trigger Warning. Jenomže, stejně jako například nedávného Deadpoola, si ji zahrají jen majitelé headsetů s virtuální realitou.

Trigger Warning bude nejen využívat reálie ze seriálu, jako jsou známá místa nebo podoby i hlasy herců, ale pracují na něm přímo tvůrci a scenáristé adaptace pro televizní obrazovky. K odboji proti „superhrdinům“ se po boku Billyho Butchera přidáte jako nový člen s nadpřirozenými schopnostmi. Hratelnost bude kombinovat stealth, akci a chybět nebude ani přepálené násilí nebo černý humor.

Nemyslím sice, že tvůrci budou mít koule zpracovat ve VR třeba ikonickou epizodu Herogasm, ale nadpřirozené schopnosti a manipulace s prostředím by ve virtuální realitě mohla působit skvěle. Hlavně pokud se vývojářům z Arvore podaří udržet tón, náladu a chytlavou hratelnost.

Tentokrát nepřijdou zkrátka ani majitelé headsetů od Sony, protože The Boys: Trigger Warning vychází kromě VR Meta Quest také na PS VR2, a to někdy v příštím roce.

Smarty.cz
Tagy:
superhrdinové virtuální realita akce
Zdroje:
Sony
Hry:
The Boys: Trigger Warning
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
