Chystá se hra podle seriálu Banda. Nezahraje si ji ale každý

Seriál Banda podle stejnojmenného komiksu od Gartha Ennise se příští rok na jaře přehoupne do své páté a poslední série. A dočkáme se také videohry The Boys: Trigger Warning. Jenomže, stejně jako například nedávného Deadpoola, si ji zahrají jen majitelé headsetů s virtuální realitou.
Trigger Warning bude nejen využívat reálie ze seriálu, jako jsou známá místa nebo podoby i hlasy herců, ale pracují na něm přímo tvůrci a scenáristé adaptace pro televizní obrazovky. K odboji proti „superhrdinům“ se po boku Billyho Butchera přidáte jako nový člen s nadpřirozenými schopnostmi. Hratelnost bude kombinovat stealth, akci a chybět nebude ani přepálené násilí nebo černý humor.
Nemyslím sice, že tvůrci budou mít koule zpracovat ve VR třeba ikonickou epizodu Herogasm, ale nadpřirozené schopnosti a manipulace s prostředím by ve virtuální realitě mohla působit skvěle. Hlavně pokud se vývojářům z Arvore podaří udržet tón, náladu a chytlavou hratelnost.
Tentokrát nepřijdou zkrátka ani majitelé headsetů od Sony, protože The Boys: Trigger Warning vychází kromě VR Meta Quest také na PS VR2, a to někdy v příštím roce.