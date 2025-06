„Když Neil může být já, můžu já být on.“ Ryan Reynolds reaguje na výměnu obsazení v Deadpool VR

12. 6. 2025 9:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Při odhalení nové hry pro virtuální realitu od studia Twisted Pixel s Deadpoolem v hlavní roli přišlo překvapení: Ryan Reynolds, ikonický hlas a tvář filmového Deadpoola, tentokrát postavu dabovat nebude. Jeho místo zaujme Neil Patrick Harris, známý mimo jiné jako Barney Stinson ze seriálu Jak jsem poznal vaši matku, Olaf z Řady nešťastných příhod nebo jako geniální pubertální lékař Doogie Howser. Reynolds si ale z výměny nedělá těžkou hlavu — naopak na ni reagoval s humorem sobě vlastním.

Na sociálních sítích zveřejnil video, v němž paroduje právě Doogieho Howsera, jednu z Harrisových prvních rolí. V bílém plášti s brýlemi na nose za starožitným počítačem připomíná staré časy u nás nepříliš známého amerického hitu z konce osmdesátých let. Ve videu se objevuje i Robyn Lively, Harrisova někdejší herecká kolegyně ze seriálu a zároveň Reynoldsova švagrová, která se na minutu vrací do své původní role Michele Farber. Nevyřčený vzkaz zní jasně — když vám někdo ukradne roli, ukraďte mu nějakou nazpět!

Nově oznámený Marvel’s Deadpool VR vás přenese do Mojoverse, šíleného mediálního vesmíru plného bizarností a nebezpečí. Typicky nezodpovědný Deadpool podepíše podezřelou smlouvu, aniž by si přečetl textík drobným písmem, a posléze se chtě nechtě musí vydat na pořádně chaotickou cestu napříč lokacemi z marvelovského světa. Čeká ho souboj s Mojoem, Lady Deathstrike a dalšími ikonickými i méně podstatnými záporáky z komiksové stáje, a taky spousta parkouru, výbuchů, černého humoru a absurdních momentů.

Deadpool VR vychází exkluzivně pro Meta Quest 3 a Quest 3S. Přesné datum vydání zatím oznámeno nebylo, ale podle slov šéfa vývoje Dana Bullocka se fanoušci rozpustilého mutanta mají na co těšit: „Je to už pěkných pár let, co měl Deadpool vlastní hru. Jsme moc nadšení, že mu můžeme dopřát skutečně výjimečný zážitek ve virtuální realitě.“