Chcete si zahrát Escape From Tarkov na Steamu? Musíte si hru koupit znovu

V listopadu po devíti letech opustí předběžný přístup hardcore extrační střílečka Escape From Tarkov. Hra, kterou kromě oddané fanouškovské základny provázejí i kontroverze – ať už jde o mikrotransakce nebo třeba vydání DLC jen pro dražší verze hry (ze kterých po bojkotu sešlo). A nevyhne se jí ani opuštění předběžného přístupu.
Tarkov totiž běží na proprietárním launcheru Battlestate, zároveň s verzí 1.0 bude k dostání i na Steamu. Jenže i když už hru vlastníte a jste tedy dlouhobými podporovateli, musíte si ji v digitálním obchodě od Valve zakoupit znovu.
Přitom bude možné propojit váš Battlestate účet s tím steamovým, aby se přenesl váš dosavadní postup a profil. Malou náplastí může být fakt, že pokud vlastníte dražší verzi hry na Battlestate účtu, i po zakoupení základní edice na Steamu se vám hra automaticky upgraduje.
Stále samozřejmě můžete Tarkov hrát přes původní launcher, kde už vlastníte. Vstřícným krokem dlouhodobým podporovatelům by nicméně byla možnost získat kopii hry i pro nejpopulárnější digitální platformu. Tvůrci nezdůvodnili, jestli je za tím technické omezení nebo rozhodnutí studia.
Escape From Tarkov opouští po devíti letech early access a vyjde na PC 15. listopadu.