Escape from Tarkov prodával DLC jen v drahé edici, po vzteku hráčů couvnul

29. 4. 2024 12:00 | Novinky | autor: Adam Homola

Battlestate Games, kteří mají na svědomí Escape from Tarkov, se po menší vzpouře komunity rozhodli neomezovat nový kooperativní PvE režim (plus několik herních věcí, možností a drobností) na drahou Unheard Edition, která vychází na „krásných“ 250 eur. Režim, který byl dříve exkluzivní právě jen a pouze pro kupce této edice, bude nyní přístupný všem majitelům dříve vydané edice Edge of Darkness, jakmile hra opustí early access.

Rozhodnutí přišlo po oznámení edice Unheard, která slibovala i další výhody, jež někteří hráči vnímali jako typický příklad nepěkné praktiky pay-to-win. Zařazení nového PvE režimu do této edice bylo obzvláště kontroverzní, protože bylo v rozporu se slibem, který byl dán majitelům EoD, že budou mít bezplatný přístup ke všemu následnému stahovatelnému obsahu.

Vtip je v tom, že Battlestate trvali na tom, že režim PvE není DLC, a vysvětlovali, že DLC podle definice firmy zahrnuje významné přídavky, jako je například nadcházející DLC Scav Life, které přidává rozsáhlé nové mechaniky a obsah. Firma tvrdila, že režim PvE, který vyžaduje samostatnou síťovou infrastrukturu, nemůže být okamžitě nabídnut všem majitelům EoD kvůli současným omezením serverů.

Porušování slibů, vydávání DLC pouze v rámci drahé edice a následný cirkus s tím, jak se teda vlastně definuje DLC, mělo pochopitelně své jasně předvídatelné následky. Šéf Battlestate, Nikita Buyanov, na Redditu upřesnil, že PvE režim přistane ve hře zadarmo všem majitelům EoD, ovšem poté, co dojde na adekvátní rozšíření serverové infrastruktury. Do té doby si mohou zájemci za dřívější přístup do PvE módu zaplatit. Pokud vlastíte verzi hry Edge of Darkness, budete mít 50% slevu na edici Unheard a 70% slevu na samotný režim.

Šaškáru s tím, co je a co není DLC, si mohl šéf studia raději odpustit, jenže ono to asi tak jednoduché nebude, neboť sám na Redditu přiznal, že takovouhle reakci komunity nepředvídal. Ale snad reakci na něco takového by dokázal předpovědět každý hráč a prakticky kdokoliv, kdo se alespoň trochu orientuje v herním průmyslu. A mohli jsme si tuhle ve výsledku zbytečnou epizodku ušetřit.

zdroj: Battlestate Games