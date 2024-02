V Escape from Tarkov taje sníh. Hra přidá mikrotransakce

12. 2. 2024 12:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Hardcore postapokalyptický survival Escape from Tarkov plánuje přidat do předběžného přístupu mikrotransakce. Uvádí to seznam novinek, které přibudou v aktualizaci s pořadovým číslem 0.14.1. Prémiové přídavky půjdou zakoupit na oficiálních stránkách hry.

„V blízké budoucnosti umožníme za peníze rozšíření herní úschovny a přístup do tréninkového kooperačního módu. Dodatečné místo v inventáři bude k dispozici nehledě na edici hry,“ uvádí tým z Battlestate Games. Majitelé dražší edice Edge of Darkness mají přístup do kooperativního režimu nativně. Kromě novinky v podobě mikrotransakcí patch opraví i celou řadu chyb a přepracuje některé herní mechanismy.

Úschovna slouží k přechovávání cenností a předmětů ze hry: Zbraní, léčiv, kořisti nebo třeba stavebních materiálů. Právě její omezená kapacita byla trnem v oku mnoha hráčů.

V patchi hodlají tvůrci přepracovat například způsob, jakým se vypočítává poškození skrz vrstvy pancíře. Projektily při průstřelu různými částmi brnění ztratí něco z hybnosti, takže silněji vrstvená zbroj bude mít lepší obranné vlastnosti. Zmizí také možnost průstřelu hrudníku a břicha.

Stejně tak z mapy kraje Norvinsk zmizí sněhová pokrývka a vrátí se zelené louky a husté lesy. Hráčská komunita měla ze sněhu smíšené pocity. Přes křupání sněhu totiž bylo mnohem těžší slyšet ostatní ruchy prostředí, mezi nimi například i kroky protihráčů, což dělalo už tak obtížnou hru, kde každá smrt znamená de facto restart, ještě těžší.