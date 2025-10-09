České MMO Outspace v prohlížeči nabízí vesmír tak obrovský, že cesta k Alfa Centauri trvá rok

V Česku už deset let vzniká unikátí vesmírné MMO Outspace, které je dílem jednoho člověka. Martin Sadílek v prohlížeči s plnou podporou 3D vytvořil perzistentní vesmír, který odráží neskutečnou velikost stovky tisíc hvězd a těles, která kolem nich obíhají. Pro hru napsal vlastní engine, díky kterému je možné hrát bez jakýchkoliv pluginů a i teď, kdy je hra de facto stále v betě, se do hry připojují tisíce lidí.
„Hra běží na serverech v datacentru v Brně a od roku 2023 je ve veřejné betě. Máme skvělou komunitu a věřím že jsme za ty 3 roky vyladili herní mechanismy i bugy, takže se dá považovat za plnohodnotnou hru. Jedná se o první českou MMO realtimovou strategii pro prohlížeč a jednu z prvních na světě s perzistentním vesmírem ve 3D. Takový Transport Tycoon mixnutý s EVE a StarCraftem,“ dodává tvůrce.
Lidstvo muselo kvůli záhadné látce opustit Zemi, až nakonec kontakt s kolébkou naší civilizace ustal úplně. Na hráčích tak je udržovat ekonomiku hry, stavět základny, těžit suroviny, budovat průmysl, ale i válčit proti ostatním. Outspace je přitom free-to-play.
„Prostor hry je enormní – procestovat jej z jednoho konce na druhý by trvalo stovky let herního času. Velikosti kosmických objektů i vzdálenosti mezi nimi odpovídají skutečným rozměrům. Na prvním oficiálním herním serveru, který běží už 4 roky, je aktuálně 6 tisíc hvězdných systémů, přičemž prvních 5 je přístupných k objevování. Například cesta k Alfa Centauri trvá s využitím dostupné technologie hráčům necelý rok – a věřte, nebo ne, jsou tací, kteří tuto cestu skutečně absolvovali, denním hraním po dobu více než jednoho roku,“ vysvětluje Sadílek.
Unikátní projekt je možné vyzkoušet na oficiálních stránkách hry zdarma. Obsahuje mikrotransakce ve formě některých placených karet, které obsahují unikátní herní předměty k vylepšení ekonomiky nebo průmyslu.