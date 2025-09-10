Česká roguelite Dragon Fodder se inspiruje v Osadnících z Katanu i Balatru

Je čas krmení! Aby ostrov přežil, jeho dračí ochránce nesmí hladovět. Jeho žravost ale neustále roste. Česká roguelite hra Dragon Fodder sází na známou inspiraci i pěkný vizuál, vycházející ze středověkých manuskriptů a iluminací. Sám tvůrce Jakub Pernes říká, že hra je nakořeněný guláš deskovkových mechanismů, nehorázných komb a čísel, která rostou do závratných výšin. Hledání unikátních komb a snaha hru rozbít je rozhodně vítaná.
Podobně jako ve stolním megahistu Osadníci z Katanu stavíte na rozcestí jednotlivých políček budovy, pak házíte kostkami a sklízíte úrodu, aby měl drak co žrát. Tady to ale nekončí, protože budov je hned několik – přístavy například ovlivňují mimo jiné počet kostek, svatyně zase posilují okolní políčka a podobně. Používáním nástrojů můžete upravovat herní desku, měnit políčka, ale i samotné kostky.
Tvůrce otevřeně přiznává, že se inspiroval Balatrem v mechanismu skórování. Vzoreček „krmení x chuť“ násobí různá jídla a jejich lákavost, aby se dařilo ukojit stále rostoucí pažravost draka. Z nedostatku kombinací nemusíte mít strach, protože ve hře bude přes 80 receptů, více než stovka budov, přes 20 typů kostek, a dokonce i draci různých druhů.
Do toho započítejte ještě různé herní módy i kooperaci a máme tady slibnou návykovou drogu, která navíc pochází z našich luhů a hájů. Dragon Fodder by měl vyjít někdy v příštím roce na PC. Už teď si ale hru můžete přidat do seznamu přání.