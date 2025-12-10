Capcom propálil důležitou postavu v Resident Evil Requiem

Dlouho se spekulovalo, jaké postavy z hororové série Resident Evil uvidíme v devátém díle Requiem. Kdo se kromě analytičky FBI Grace Ashcroft vrátí do vybombardovaného Raccoon City? Do míst, kde to všechno začalo? Podotýkáme, že pokud si nechcete vyspoilovat možné tajemství, nečtěte dále a rozhodně neklikejte na tento odkaz, ve kterém uvidíte všeříkající obálku hry z PlayStation Store...
Už jsme tady sami? Tak... v Resident Evil Requiem se objeví Leon S. Kennedy. Starší, unavenější, ale s ikonickou koženou bundou a neméně ikonickým sestřihem. Art se objevil u předběžného stažení pro majitele standardní PS5. IGN později potvrdilo jeho pravost. Podle toho, kolik na obrázku zabírá místa, se dá odvodit, že bude v příběhu hrát významnou roli. Zřejmě také jako hratelná postava vedle nezkušené analytičky.
Situace je o to pikantnější, že Capcom opakovaně tvrdil že Leon se v Requiem neobjeví. Producent Masato Kumazawa dokonce nedávno v rozhovoru pro web Stevivor popřel údajné úniky Leonova jeho modelu s páskou přes oko a označil je za falešné. Fanouškům vzkázal, aby ničemu nevěřili, pokud to není oficiální. No, tak už to zřejmě oficiální je.
Resident Evil Requiem vychází 27. února 2026 na PS5, Xbox Series X/S, Switch 2 a PC. Pokud Capcom plánoval držet návraty ikonických hrdinů pod pokličkou až do vydání, zdá se, že tahle část tajného plánu vzala za své. Teď už jen zbývá zjistit, jak velkou roli bude Leon ve skutečnosti hrát.
My jsme si stihli krátké demo vyzkoušet na letošním Gamescomu a podle všeho nás opět čeká parádní horor s výborným grafickým zpracováním, o které se postará RE Engine.