Bývalý šéf Nintenda nechtěl pustit Animal Crossing za hranice. Bylo prý příliš japonské
zdroj: Nintendo

Bývalý šéf Nintenda nechtěl pustit Animal Crossing za hranice. Bylo prý příliš japonské

GameCube Nintendo 64

10. 9. 2025 10:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Když se Nintendo na začátku nového milénia rozhodlo přenést svůj simulátor života Animal Forest na západní trhy, někdejší prezident společnosti Satoru Iwata se k tomu postavil s jistou dávkou skepse. Podle vzpomínek bývalé lokalizační manažerky Leslie Swan považoval úkol za natolik náročný, že se nejprve rozesmál a pak překladatelce lakonicky odvětil: „To nevím, jak uděláte.“

Swan popsala v rozhovoru pro magazín Time Extension, že původní Animal Crossing, jak se hra nakonec na GameCube jmenovala, představoval jeden z největších překladatelských oříšků v historii Nintenda. „Pan Tezuka mě požádal, abych hru lokalizovala. Souhlasila jsem, i když jsem ji předem nehrála, což jsem obvykle dělala. A on mi jen zopakoval: ‚Leslie, myslím, že mě nechápeš, tohle bude opravdu těžké.‘“

Nešlo o prostý překlad textů, ale o obrovské množství nejrůznějších kulturních specifik. Lokalizační tým musel přejmenovat všechny postavy, pozměnit jejich hlášky, ale třeba i upravit speciální události a zaplnit jimi celý kalendář, aby některé měsíce nezely prázdnotou. „Chtěli jsme, aby byly univerzální a fungovaly v různých kulturách. Například jsme vytvořili ‚Den ohňostrojů‘, aby byl použitelný i mimo USA, ne jen jako Den nezávislosti,“ vysvětlila Swan. 

Další překážkou byly některé předměty v katalogu, které sice na japonské publikum působily roztomile a povědomě, ale západní hráčky a hráče by nijak neoslovily. „Nemůžu spočítat, kolik hodin jsme nad tím strávili. Byla to opravdová týmová práce. Naštěstí jsme v té době neměli jiné velké projekty, takže se na to soustředil skoro celý tým,“ doplnila.

Zvláštní kapitolou byl potom i samotný název hry. Podle Swan trvalo až rok, než právní oddělení schválilo jméno Animal Crossing. „Měli jsme tolik názvů, do kterých jsme se zamilovali, a pak jsme byli zklamaní, když neprošly. Můj oblíbený byl ‚Animal Acres‘, protože města byla rozdělená do čtverců, které se daly chápat jako akry. Ale ani ten právníci nepovolili,“ vzpomíná. Nakonec se podařilo zachovat alespoň slovo „Animal“, zatímco původní „Forest“ musel pryč.

Od japonské verze pro Nintendo 64 z roku 2001 to i kvůli náročné lokalizaci Animal Crossing na GameCube do Evropy trvalo přes tři roky. Navzdory všem překážkám se z budování domečků s antropomorfními zvířátky stal globální fenomén a jedna z nejcennějších značek Nintenda.

Swan, která mimo překladů například propůjčila hlas princezně Peach v Super Mario 64, na své roky v týmu vzpomíná s vděčností: „Měla jsem ohromné štěstí, že jsem mohla pracovat v Nintendu. Bylo to hodně práce a hodně stresu, ale s každým projektem jsem se učila něco nového. Energie, která z té firmy vyzařovala, byla neskutečná. Cítila jsem se jako součást rodiny.“

Smarty.cz
Tagy:
strategie adventura společenská Animal Crossing
Zdroje:
Nintendo, Time Extension
Hry:
Animal Crossing (2001)
Profilový obrázek
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
