Bývalí zaměstnanci ZeniMaxu zakládají vlastní studio. Na vyhazovy stále nezapomněli
zdroj: Sackbird Studios

Bývalí zaměstnanci ZeniMaxu zakládají vlastní studio. Na vyhazovy stále nezapomněli

9. 10. 2025 15:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Zrušený projekt od ZeniMaxu dal vzniknout novému nezávislému studiu. Tým vývojářů, který stál za nedokončeným MMO s pracovním názvem Project Blackbird, oznámil založení vlastního studia s velmi ironickým názvem Sackbird Studios (to sack someone – dát někomu padáka; pozn. redakce). Zdá se, že rány po vyhazovech v Microsoftu a rušení projektů se zatím nezahojily.

Projekt Blackbird měl vznikat už od roku 2018 pod vedením ZeniMax Online Studios, tedy stejného týmu, který stojí za The Elder Scrolls Online. Podle interních zdrojů šlo o ambiciózní multiplayerovou akci, kterou si oblíbili i manažeři Microsoftu včetně Phila Spencera. Ani to ale nepomohlo, letos byla hra zrušena a velká část týmu přišla o práci.

Senua’s Saga: Hellblade II
Komentář
„Daří se nám, máš padáka.“ Microsoft předvádí prohnilou esenci korporátní kultury

Deset bývalých vývojářů a vývojářek se rozhodlo, že se z tohoto pádu zvednou po svém. Založili Sackbird Studios. Studio je plně ve vlastnictví zaměstnanců, bez vnějších investorů a bez korporátního dohledu. „Po letech v AAA prostředí jsme chtěli konečně tvořit bez čekání na schválení a bez honby za čtvrtletními cíli,“ vysvětluje provozní ředitel David Worley. „Jsme sami sobě šéfy a odpovídáme jen lidem, kteří milují hry.“

Zakladatel a ředitel Lee Ridout dodává, že zrušení projektu Blackbird bylo sice bolestivé, ale zároveň se stalo impulzem k novému začátku. „Když jsem se dozvěděl, že projekt končí a kolegové přicházejí o práci, zažehl se ve mně oheň. Uvědomili jsme si, že jediný způsob, jak ochránit naši práci i náš tým, je založit studio, kde kreativní svoboda nebude předmětem vyjednávání.“

Sackbird zatím neoznámil žádnou konkrétní hru, ale potvrzuje, že už pracuje na svém prvním projektu pro PC a konzole. Na rozdíl od svého bývalého zaměstnavatele se ale nechce hnát za trendy ani licencemi – cílem je tvořit hry po svém, udržitelně a s důrazem na tvůrčí svobodu. Tak doufejme, že první vlaštovka úspěšně vyletí z hnízda.

Smarty.cz
Tagy:
Microsoft byznys studio herní vývojář ZeniMax
Zdroje:
Sackbird Studios
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Crusader Kings III: All Under Heaven - Oznámení
Crusader Kings III: All Under Heaven - Oznámení
Broken Sword - The Smoking Mirror: Reforged - Oznámení
Broken Sword - The Smoking Mirror: Reforged - Oznámení
Outspace - Trailer
Outspace - Trailer
World of Tanks Blitz - The Walking Dead
World of Tanks Blitz - The Walking Dead
Assassin's Creed Mirage: Valley of Memory
Assassin's Creed Mirage: Valley of Memory
Aledorn – Rozpracované intro
Aledorn – Rozpracované intro
Frictional Games – Nový projekt
Frictional Games – Nový projekt
Pokémon Legends: Z-A – Důkladné představení
Pokémon Legends: Z-A – Důkladné představení
Fight Club #744 – Dawn of War a Warhammer ve hrách
Fight Club #744 – Dawn of War a Warhammer ve hrách
Fallout: London - Rabbit & Pork DLC Trailer
Fallout: London - Rabbit & Pork DLC Trailer
Warhammer 40,000: Dawn of War IV – In-Engine ukázka
Warhammer 40,000: Dawn of War IV – In-Engine ukázka
Join Us – Představení
Join Us – Představení
Huntsman – Ukázka
Huntsman – Ukázka
Call of Duty: Black Ops 7 – Zombies
Call of Duty: Black Ops 7 – Zombies
007: First Light – Gemma Chan
007: First Light – Gemma Chan
Age of Mythology: Retold – Heavenly Spear – Datum vydání
Age of Mythology: Retold – Heavenly Spear – Datum vydání
Hades II || GamesPlay
Hades II || GamesPlay
Forza Horizon 6 - Teaser Trailer | Tokyo Game Show 2025
Forza Horizon 6 - Teaser Trailer | Tokyo Game Show 2025
Deus Ex Remastered - Oznámení
Deus Ex Remastered - Oznámení
Saros - Gameplay Trailer
Saros - Gameplay Trailer

Nejnovější články