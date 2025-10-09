Bývalí zaměstnanci ZeniMaxu zakládají vlastní studio. Na vyhazovy stále nezapomněli

Zrušený projekt od ZeniMaxu dal vzniknout novému nezávislému studiu. Tým vývojářů, který stál za nedokončeným MMO s pracovním názvem Project Blackbird, oznámil založení vlastního studia s velmi ironickým názvem Sackbird Studios (to sack someone – dát někomu padáka; pozn. redakce). Zdá se, že rány po vyhazovech v Microsoftu a rušení projektů se zatím nezahojily.
Projekt Blackbird měl vznikat už od roku 2018 pod vedením ZeniMax Online Studios, tedy stejného týmu, který stojí za The Elder Scrolls Online. Podle interních zdrojů šlo o ambiciózní multiplayerovou akci, kterou si oblíbili i manažeři Microsoftu včetně Phila Spencera. Ani to ale nepomohlo, letos byla hra zrušena a velká část týmu přišla o práci.
Deset bývalých vývojářů a vývojářek se rozhodlo, že se z tohoto pádu zvednou po svém. Založili Sackbird Studios. Studio je plně ve vlastnictví zaměstnanců, bez vnějších investorů a bez korporátního dohledu. „Po letech v AAA prostředí jsme chtěli konečně tvořit bez čekání na schválení a bez honby za čtvrtletními cíli,“ vysvětluje provozní ředitel David Worley. „Jsme sami sobě šéfy a odpovídáme jen lidem, kteří milují hry.“
Zakladatel a ředitel Lee Ridout dodává, že zrušení projektu Blackbird bylo sice bolestivé, ale zároveň se stalo impulzem k novému začátku. „Když jsem se dozvěděl, že projekt končí a kolegové přicházejí o práci, zažehl se ve mně oheň. Uvědomili jsme si, že jediný způsob, jak ochránit naši práci i náš tým, je založit studio, kde kreativní svoboda nebude předmětem vyjednávání.“
Sackbird zatím neoznámil žádnou konkrétní hru, ale potvrzuje, že už pracuje na svém prvním projektu pro PC a konzole. Na rozdíl od svého bývalého zaměstnavatele se ale nechce hnát za trendy ani licencemi – cílem je tvořit hry po svém, udržitelně a s důrazem na tvůrčí svobodu. Tak doufejme, že první vlaštovka úspěšně vyletí z hnízda.