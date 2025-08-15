Battlefield 6 odstartoval druhé kolo otevřené bety. Ohlasy jsou už trochu kritičtější
zdroj: EA

Battlefield 6 odstartoval druhé kolo otevřené bety. Ohlasy jsou už trochu kritičtější

PC PlayStation 5 Xbox Series

15. 8. 2025 10:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Battlefield 6
Battlefield 6
Battlefield 6
Galerie

Včera odstartovalo druhé kolo otevřené bety pro Battlefield 6. Fanoušci se do ní stejně jako minulý víkend dychtivě pustili, protože chtěli vyzkoušet přidané herní režimy. Relativně brzy ale zjistili, že situace je oproti minulému víkendu trochu komplikovanější.

Ačkoliv ke slovu tentokrát nepřišly sáhodlouhé fronty, v nichž jste mohli strávit hodiny, objevily se jiné bolesti, jako třeba nespolehlivý matchmaking. Hráči na PC i konzolích hlásí různé zádrhele, od nemožnosti připojení do hry společně s dalšími členy party přes nefungující spouštění zápasů po časté pády.

zdroj: EA

Podobné trable fanoušci sice reportovali už během prvního víkendu, v druhé otevřené betě se ovšem jejich četnost značně navýšila. Problému si zjevně všimla i EA, která hráče ujistila, že aktivně pracuje na jejich nápravě. Jedním z prozatímních řešení může být aktualizace launcheru.

Dalším nedostatkem na startu je nefungující technologie DLSS / DLAA. V tomto případě se záhy povedlo odhalit příčinu a momentálně už by měly být obě možnosti aktivní.

Dost možná největší zklamání ale nepřichází z technického stavu, nýbrž z návratu jednoho z oblíbenců. Druhý víkend kromě nové mapy přinesl i zmíněné dodatečné herní režimy včetně oblíbeného Rushe, kde útočíte nebo bráníte stanice M-COM.

Battlefield 6
Dojmy z hraní
Battlefield 6 má po první betě našlápnuto být jedním z nejlepších dílů série

Hráčům se na nové iteraci nelíbí, že se oproti předchozím dílům snížil počet hráčů z 32 na 24. Větším problémem je nicméně otevřený výběr zbraní, kde mají všechny herní třídy přístup ke všem zbraním včetně brokovnicí. A jelikož jsou mapy menšího měřítka, virtuální pěchota režim překřtila na ráj brokovnic, protože ostatní zbraně zde nejsou tak účinné.

S módem se posléze ještě pojí nespokojenost s mapami. Působí příliš „nahuštěně“ a nenabízí dostatečné množství cest pro případné útoky ze zálohy, čímž se zvýhodňuje jedna ze stran.

Kromě zmíněných komplikací ale stále převládá spokojený konsenzus a spokojenost s tím, že značka je po předchozím faux pas obecně opět ve formě. Beta pro Battlefield 6 trvá až do 17. srpna. Plná verze pak vychází 10. října na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.

Smarty.cz
Tagy:
multiplayer střílečka vojenská
Zdroje:
EA, Windows Central
Hry:
Battlefield 6
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Dying Light: The Beast – Bober
Dying Light: The Beast – Bober
Football Manager 26 - Teaser
Football Manager 26 - Teaser
Woochi the Wayfarer - Teaser
Woochi the Wayfarer - Teaser
Fight Club #737 – o úpadku slavných studií
Fight Club #737 – o úpadku slavných studií
Stronghold Crusader: Definitive Edition – První velká aktualizace
Stronghold Crusader: Definitive Edition – První velká aktualizace
DOOM: The Dark Ages – Druhá aktualizace
DOOM: The Dark Ages – Druhá aktualizace
Heretic + Hexen – Ukázka k vydání
Heretic + Hexen – Ukázka k vydání
World of Tanks – 15 let přátelství: Cesta vzpomínkami
World of Tanks – 15 let přátelství: Cesta vzpomínkami
Mafia: The Old Country || GamesPlay
Mafia: The Old Country || GamesPlay
Ashes of the Singularity II - Oznámení
Ashes of the Singularity II - Oznámení
Fight Club #736 – o Kromlechu s Pavlem Makalem
Fight Club #736 – o Kromlechu s Pavlem Makalem
Formula Legends - Oznámení
Formula Legends - Oznámení
World of Warships - 80. výročí konce 2. světové války
World of Warships - 80. výročí konce 2. světové války
Darksiders 4 - Teaser Trailer
Darksiders 4 - Teaser Trailer
Gothic Remake - Xardas Trailer
Gothic Remake - Xardas Trailer
The Guild: Europa 1410 - Oznámení
The Guild: Europa 1410 - Oznámení
Titan Quest II - Early Access Launch Trailer
Titan Quest II - Early Access Launch Trailer
Sacred 2: Fallen Angel Remaster - Oznámení
Sacred 2: Fallen Angel Remaster - Oznámení
Octopath Traveler 0 - Oznámení
Octopath Traveler 0 - Oznámení
Cronos: The New Dawn – Datum vydání
Cronos: The New Dawn – Datum vydání

Nejnovější články