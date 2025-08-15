Battlefield 6 odstartoval druhé kolo otevřené bety. Ohlasy jsou už trochu kritičtější

Včera odstartovalo druhé kolo otevřené bety pro Battlefield 6. Fanoušci se do ní stejně jako minulý víkend dychtivě pustili, protože chtěli vyzkoušet přidané herní režimy. Relativně brzy ale zjistili, že situace je oproti minulému víkendu trochu komplikovanější.
Ačkoliv ke slovu tentokrát nepřišly sáhodlouhé fronty, v nichž jste mohli strávit hodiny, objevily se jiné bolesti, jako třeba nespolehlivý matchmaking. Hráči na PC i konzolích hlásí různé zádrhele, od nemožnosti připojení do hry společně s dalšími členy party přes nefungující spouštění zápasů po časté pády.
zdroj: EA
Podobné trable fanoušci sice reportovali už během prvního víkendu, v druhé otevřené betě se ovšem jejich četnost značně navýšila. Problému si zjevně všimla i EA, která hráče ujistila, že aktivně pracuje na jejich nápravě. Jedním z prozatímních řešení může být aktualizace launcheru.
Dalším nedostatkem na startu je nefungující technologie DLSS / DLAA. V tomto případě se záhy povedlo odhalit příčinu a momentálně už by měly být obě možnosti aktivní.
Dost možná největší zklamání ale nepřichází z technického stavu, nýbrž z návratu jednoho z oblíbenců. Druhý víkend kromě nové mapy přinesl i zmíněné dodatečné herní režimy včetně oblíbeného Rushe, kde útočíte nebo bráníte stanice M-COM.
Hráčům se na nové iteraci nelíbí, že se oproti předchozím dílům snížil počet hráčů z 32 na 24. Větším problémem je nicméně otevřený výběr zbraní, kde mají všechny herní třídy přístup ke všem zbraním včetně brokovnicí. A jelikož jsou mapy menšího měřítka, virtuální pěchota režim překřtila na ráj brokovnic, protože ostatní zbraně zde nejsou tak účinné.
S módem se posléze ještě pojí nespokojenost s mapami. Působí příliš „nahuštěně“ a nenabízí dostatečné množství cest pro případné útoky ze zálohy, čímž se zvýhodňuje jedna ze stran.
Kromě zmíněných komplikací ale stále převládá spokojený konsenzus a spokojenost s tím, že značka je po předchozím faux pas obecně opět ve formě. Beta pro Battlefield 6 trvá až do 17. srpna. Plná verze pak vychází 10. října na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.