Battlefield 6 dostává před startem první sezóny zásadní opravu a battle royale
zdroj: EA

Battlefield 6 dostává před startem první sezóny zásadní opravu a battle royale

28. 10. 2025 13:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Battlefield 6 ještě před startem první sezóny opravuje jeden z nejotravnějších problémů, který se s návratem moderní války táhne od vydání. Patch 1.1.1.0 dorazil dnes ráno a zásadně přepracovává rozptyl střel při míření, kdy se stávalo, že jste sice mířili přesně, ale zásahy hra posléze nezaregistrovala. Výsledkem byla frustrující nepřesnost, která rozbíjela přestřelky i celkový pocit ze střelby.

Podle oficiálních poznámek update upravuje chování zbraní tak, aby „lépe odpovídalo zamýšlenému designu a výkonu na jednotlivé vzdálenosti“. Vývojáři přiznávají, že docházelo k případům, kdy se přesnost nechovala konzistentně. Patch proto řeší i situace, kdy se rozptyl nesprávně obnovoval po sprintu. Celkově má ladit rovnováhu mezi přesností, sílou zbraní a kontrolou nad nimi.

Mnoho hráčů na PC si muselo pomáhat úpravami v nastavení, aby si střílení vůbec užili. Nový patch by tak měl konečně sjednotit zážitek napříč platformami a přivést přestřelky do stavu, který odpovídá rychlému tempu hry.

Aktualizace rovněž vylepšuje animace pohybu, viditelnost a nasvícení nebo zvukový mix, přidává úpravy uživatelského rozhraní a opravuje řadu menších bugů na mapách. Součástí je dokonce i možnost upravit si padák nebo šplhání do kopce.

Aktuality
Uniklé záběry z battle royale pro Battlefield 6 budí nadšení

Současně s updatem se na dnešní odpoledne chystá ještě jedna novinka: free-to-play battle royale mód Battlefield Redsec, dostupný od dnešní 16. hodiny formou takzvaného shadow dropu, kdy rovnou s představením také vyjde. EA ho oznámila zčistajasna prostřednictvím sociálních sítí naplánovanou premiérou traileru. Detaily jako velikost mapy nebo specifika pravidel studio zatím tají, ale dřívější úniky z interních testů napovídají, že by mohlo jít o vítané osvěžení provařeného žánru.

Aktualizace zároveň odstartuje první sezónu Battlefield 6, která v úvodní etapě přináší novou velkou mapu Blackwell Fields spolu se zbraněmi a herním módem. Podrobnosti o dalších fázích čtvrletní sezóny naleznete v samostatném článku.

