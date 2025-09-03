Uniklé záběry z battle royale pro Battlefield 6 budí nadšení

Battlefield 6 ještě oficiálně neukázal svou battle royale, ale internet už teď žije sérií úniků, které naznačují, že by mohla mít velký úspěch. Na sociálních sítích se objevila videa s vodoznakem uživatele Misaka_Mikoto_01, který v minulosti sdílel záběry se zbraněmi a kosmetickými doplňky. Tentokrát ukázal sestup padákem do pobřežního města a krátký průzkum prostředí.
Samotné záběry z hraní neukazují nic moc převratného, kromě chůze vidíme střelbu do prázdna a bourání zdí kladivem. Podle zdrojů na X nejde o veřejně dostupnou verzi hry, nýbrž o neveřejný build, který zdaleka neodráží finální podobu módu, což vysvětluje i nedokončené textury nebo chybějící loot.
Jeden z insiderů k únikům doplnil: „Slyšel jsem jen samé dobré věci o tom, jak se Battlefield BR hraje. Tyto záběry ukazují v podstatě jen mapu.“ Pro fanoušky série nicméně může jít o dobré znamení, že se pracuje na něčem, co by se mohlo stát silnou konkurencí současných žánrových stálic.
Nadšení je už teď patrné i v komunitě. Jeden z komentářů pod videem říká: „Tohle mě přimělo odinstalovat Warzone.“ A není divu – samotná beta Battlefieldu 6 pokořila na Steamu rekordy Call of Duty a pokud se battle royale mód podaří uspokojivě dotáhnout, čeká ho souboj s gigantem, který zatím v žánru společně s Fortnite dominoval.
