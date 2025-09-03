Uniklé záběry z battle royale pro Battlefield 6 budí nadšení
Uniklé záběry z battle royale pro Battlefield 6 budí nadšení

3. 9. 2025 12:15

Battlefield 6 ještě oficiálně neukázal svou battle royale, ale internet už teď žije sérií úniků, které naznačují, že by mohla mít velký úspěch. Na sociálních sítích se objevila videa s vodoznakem uživatele Misaka_Mikoto_01, který v minulosti sdílel záběry se zbraněmi a kosmetickými doplňky. Tentokrát ukázal sestup padákem do pobřežního města a krátký průzkum prostředí.

Samotné záběry z hraní neukazují nic moc převratného, kromě chůze vidíme střelbu do prázdna a bourání zdí kladivem. Podle zdrojů na X nejde o veřejně dostupnou verzi hry, nýbrž o neveřejný build, který zdaleka neodráží finální podobu módu, což vysvětluje i nedokončené textury nebo chybějící loot.

Jeden z insiderů k únikům doplnil: „Slyšel jsem jen samé dobré věci o tom, jak se Battlefield BR hraje. Tyto záběry ukazují v podstatě jen mapu.“ Pro fanoušky série nicméně může jít o dobré znamení, že se pracuje na něčem, co by se mohlo stát silnou konkurencí současných žánrových stálic.

Nadšení je už teď patrné i v komunitě. Jeden z komentářů pod videem říká: „Tohle mě přimělo odinstalovat Warzone.“ A není divu – samotná beta Battlefieldu 6 pokořila na Steamu rekordy Call of Duty a pokud se battle royale mód podaří uspokojivě dotáhnout, čeká ho souboj s gigantem, který zatím v žánru společně s Fortnite dominoval.

únik informací multiplayer střílečka Battlefield (série) vojenská battle royale
Battlefield Wire
Battlefield 6
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
