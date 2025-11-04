Autor původního Saints Row chce sérii oživit. Embracer mu dal zelenou

Zdálo se, že po nevydařeném rebootu z roku 2022 je série satirických městských akcí Saints Row definitivně pohřbená. Po třech letech se ale z mělkého hrobu derou první konečky prstů: Původní designér série Chris Stockman oznámil, že pracuje na návrhu nového projektu, který by mohl sérii vrátit zpět k jejímu původnímu duchu. A co víc, podle jeho vlastních slov o návrat projevilo zájem samotné vydavatelství Embracer.
Stockman, který se podílel na návrhu prvního Saints Row a studio Volition opustil krátce po vydání hry v roce 2007, se na dlouhá léta odmlčel, teď se ale vrací i s velmi jasným názorem, proč reboot nezafungoval. V rozhovoru pro Esports Insider vývojář řekl: „Existuje určitá úroveň očekávání, které publikum od Saints Row má, a reboot ji ve všech ohledech minul. Když jsem zjistil, že sérii restartují, mluvil jsem se svým bývalým šéfem z Volition a říkal jsem si: ‚Tohle je hrozný nápad. Co se to snaží být?‘ Pokud chtěli udělat úplně jinou hru, měli ji prostě nazvat jinak. Tohle vůbec nebylo Saints Row.“
Podle Stockmana by série měla znovu najít svou identitu a energii, kterou měla na začátku. Samozřejmě, je to dle jeho názoru právě on, kdo by jí měl ztracený směr vrátit: „Pokud to někdo z Embraceru slyší, ať se mi ozve. Můžu dát dohromady velkou část původního týmu, který dělal první Saints Row. S rozumným rozpočtem bych tu značku dokázal zvednout z popela. Vím, že bych to dokázal,“ dodal.
Odpověď na sebe nenechala dlouho čekat. Na Redditu věnovanému sérii Stockman následně napsal: „Mám nadějné zprávy! Byl jsem požádán, abych vytvořil návrh na nový Saints Row! Nemůžu říct víc, ale můj sen o návratu téhle značky se právě stal o trochu nadějnějším.“
V rozhovoru pro PCGamesN posléze upřesnil, že po zmíněném rozhovoru sám kontaktoval Embracer a zjistil, že mají zájem. Podle Stockmana už si od něj dokonce vyžádali oficiální návrh.
A jak by mohl návrat někdejší konkurence Grand Theft Auto vypadat? Stockman zatím nechce být moc konkrétní, ale naznačil, že by se rád vrátil ke kořenům série a k jejímu původnímu drsnému, ale odlehčenému tónu. „Saints Row se od svých základů vzdálilo až příliš,“ soudí a zároveň vyvrátil, že by chystal VR titul, ačkoliv posledních deset let vede studio Bit Planet Games, které stojí za Ultrawings nebo The Battle of Sol právě pro virtuální realitu.
V původním rozhovoru ovšem Stockman načrtnul jeden zajímavý nápad – zasazení do sedmdesátých let. „Vzal bych sérii zpátky do 70. let, do doby, kdy vznikaly gangy z prvního dílu. Mohli byste hrát za mladé členy, kteří se později stali hlavními postavami. Celé by to šlo postavit na stylu té dekády, bujná afra, zvonové kalhoty, hudba té doby. Byla by to zábavná alternativa, která by nemusela soupeřit s moderními GTA,“ vysvětlil.
V případě návratu pod Embracerem nicméně zůstává zdrženlivý vůči určitým prvkům, kvůli kterým jsou původní díly série tak ikonické. Třeba ke slavnému fialovému dildu: „Tuhle obludnost mezi zbraněmi bych tam nikdy nedal,“ dodal Stockman.
Studio Volition, které za sérií Saints Row stojí, v roce 2023 skončilo v rámci rozsáhlých škrtů ve skupině Embracer. Přesto se zdá, že vydavatel na značku úplně nezanevřel. Pokud Stockmanův návrh uspěje a podaří se mu k němu přilákat nový tým, mohli bychom se časem dočkat návratu ke kořenům jednoho z nejikoničtějších městských sandboxů z přelomu tisíciletí.