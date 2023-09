Značky Saints Row a Red Faction budou pokračovat i po uzavření studia Volition

Koncem minulého týdne proběhla éterem zpráva o tom, že se po 30 letech existence uzavírá studio Volition, které se nejvíce proslavilo sériemi Saints Row a Red Faction. Rozhodně smutná zpráva pro všechny fanoušky, kteří ale zjevně nemusí truchlit příliš, protože obě zmíněné značky budou fungovat nadále i bez svých původních stvořitelů.

Prozradilo to vydavatelství Deep Silver, které studiu poděkovalo za jeho práci, ale v příspěvku zároveň potvrdilo, že jak série Saints Row, tak i Red Faction zůstanou i nadále „naživu“ pod křídly německo-rakouské firmy Plaion (mateřská společnost Deep Silver).

Our thoughts go out to everyone at @DSVolition, past and present. We're incredibly grateful for their unforgettable work on Saints Row and Red Faction, whose IPs will live on at @PLAION https://t.co/15PKDs2kpc