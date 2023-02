Budoucnost série Saints Row je nejistá

21. 2. 2023 14:11 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Když budeme o rebootu městské značky Saints Row mluvit jako o zklamání, jsme možná ještě příliš jemní. Hra, která vyšla v srpnu minulého roku, totiž zůstala drtivě za očekáváními. A to jak z pohledu prodejů, tak i kvality. Titul to nepěkným způsobem schytal od recenzentů i hráčů, kteří dali jasně najevo, že tímto směrem to rozhodně nepůjde, ať už se bavíme o technické stránce, nebo herní náplni.

Není se proto čemu divit, že šéf Embracer Group, Lars Wingefors, je z výkonu hry zklamaný. To by byl asi každý, když vývoj měl mít rozpočet v hodnotě 100 milionů dolarů. Pro porovnání to je jen kousíček od rozpočtu, který mělo Horizon Forbidden West od Guerrilla Games. V přímém srovnání kvalit to je jako nebe a dudy.

Každopádně i přes snahu studia Volition, které se hru snaží zachránit updaty a opravami, se tato situace dostala do bodu, kdy byl celek „přestěhován“ pod křídla Gearboxu. Tento krok se má postarat o to, aby budoucnost společnosti Volition byla úspěšná. Je však dost pravděpodobné, že v této budoucnosti nebude figurovat značka Saints Row. Nad ní se totiž aktuálně stahují mračna.

Tento dojem vychází z nedávné finanční zprávy Embracer Group pro třetí čtvrtletí aktuálního fiskálního roku, tedy za období říjen až prosinec 2022. V něm společnost poprvé veřejně přiznává, že reboot vykázal vyloženě podměrečný výkon, který měl za důsledek „podprůměrnou“ návratnost investic.

Ačkoliv není nejnovější Saints Row přímo jmenováno, pravděpodobně hlavně kvůli němu společnost změnila svou politiku ohledně schvalování nových projektů. Nově si podle ní „každý projekt musí zasloužit své právo na existenci“. Skupina také uznala, že musí „dát kvalitu na první místo“. Což je dost možná reakce na to, že se pod firmou skrývá velké množství značek a herních společností, ale úspěchy jsou i přesto spíše slabší.

„Ještě více jsme zvýšili zaměření managementu a úsilí o optimalizaci investic a efektivity v rámci celé skupiny. Abychom to zjednodušili, každý projekt si musí vydobýt právo na existenci, což znamená, že ještě více zvýšíme naše úsilí klást kvalitu na první místo. Tím zajistíme, že vytvoříme jedinečné hráčské zážitky s pozitivním výsledkem,“ zaznělo konkrétně.

Je proto velice pravděpodobné, že se žádné další velké oživení značky v blízké době konat nebude. A pokud ano, nejspíše půjde o menší a hlavně levnější projekt.