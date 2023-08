Skupině Embracer nevyšlo 44miliardové partnerství se Saúdskou Arábií

15. 8. 2023 12:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl

V červnu holdingová skupina Embracer, pod kterou patří ohromné množství herních studií včetně těch českých jako Warhorse nebo Ashborne, ohlásila chystané zeštíhlování společnosti. V krátkosti dojde na velkou restrukturalizaci, která bude mít na svědomí šetření, zavírání studií a propouštění.

Pravděpodobně hlavním důvodem těchto nepříjemných změn je ztroskotaná obří dohoda, v jejímž rámci měla nejmenovaná společnost do skupiny „přilít“ macatý obnos v hodnotě 44 miliard korun. Neznámá druhá strana si ale všechno měla nakonec na poslední chvíli rozmyslet, což dostalo skupinu do nepříjemné situace. Pokud bychom měli věřit nejnovějším informacím, v příjemné situaci by se ale nejspíše nenacházela ani v případě, kdyby se obchod uskutečnil.

Podle čtyř zdrojů a prozkoumané doprovodné dokumentace webu Axios totiž onou nejmenovanou společností měla být Savvy Games Group. Její kontroverznost tkví v tom, že je financovaná veřejným investičním fondem Saúdské Arábie (zkráceně PIF), kterému předsedá korunní princ Muhammed bin Salmán, obtěžkaný četnými obviněními z porušování lidských práv a represivní politiky.

Obchod by v podstatě korespondoval s dřívějšími prohlášeními společnosti o tom, že chce přeměnit Saúdskou Arábii v nové herní centrum se studii, která by přinášela novou generaci velkých herních hitů. K tomu má zemi ostatně pomoci třeba generální ředitel Savvy Games Group Brian Ward, jež v minulosti pracoval třeba ve vydavatelstvích Activision Blizzard nebo Electronic Arts.

Momentálně není jasné, proč z dohody nakonec sešlo. Tím spíše s ohledem na to, že Saúdská Arábie do skupiny Embracer investovala už v loňském roce. Za necelých 24 miliard korun v té době získala celkově 8,1% podíl, díky čemuž se stala druhým největším akcionářem. Už v té době se nákup nesetkal s příliš vřelým přijetím, což se týká i Nintenda nebo Capcomu, do nichž PIF v minulosti taktéž investoval miliardy dolarů.

Dodatečné plány ohledně restrukturalizace Embracer oznámí ve čtvrtek během svého čtvrtletního souhrnu finančních výsledků. První větší oběť na sebe ale nenechala dlouho čekat, minulý týden vydavatelství oznámilo konec studia Campfire Cabal, kde pracovali lidé stojící za sérií Expeditions.