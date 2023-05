Autor Falloutů vysvětluje původní účel ikonických vaultů

15. 5. 2023 10:12 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Téměř každý díl postapokalyptického RPG Fallout začíná ve vaultu. Klaustrofobickém protiatomovém krytu schopném pojmout stovky lidí a uchránit je po desetiletí před radioaktivním spadem a nukleární zimou, která mezitím sužovala válkou zdecimovaný povrch Země.

Pamatuji, že jedno z největších překvapení ve Falloutu 2 bylo zjištění, že původní účel vaultů byl docela jiný. V drtivé většině z nich totiž bylo něco špatně. Něco, co přežití mezi betonovými zdmi proměnilo v často hrůzné sociální experimenty.

Například Vault 12 byl naschvál navržený s nedokonale dovřenými masivními dveřmi, které do interiéru bunkru propouštěly radiaci. To změnilo většinu jeho obyvatel v pro sérii typické ghúly. Vault 22 zase sloužil ke zkoumání uměle pěstované vegetace a toho, jestli by lidstvo dokázalo přežít pouze na rostlinné stravě.

Žádný ze sadistických experimentů ale nevznikl jen proto, že by se hlavouni z korporace Vault-Tec nudili. Vše mělo svůj důvod, jak ve videu na svém YouTube kanále prozradil Tim Cain, jeden z tvůrců prvních dvou dílů legendární série.

„Ten nápad jsme měli na konci prvního Falloutu. Vaulty totiž byly navržené k tomu, aby poskytly útočiště tisícovce lidí a i v nejoptimističtějším scénáři by jich Vault-Tec postavil maximálně tisíc. To mohlo zachránit jeden milion lidí ze 100 milionů obyvatel Spojených států. A to je docela depresivní číslo,“ vysvětluje vývojář a jedním dechem dodává, že to tým přivedlo na myšlenku, která vznikla už 50. letech minulého století.

„Když čtete první projekce vědců o důsledcích mezinárodního nukleárního konfliktu, počítají s tím, že nebude existovat Země, na které se dá přežít. To nám vnuklo myšlenku, že Enkláva a to, co zbyde z vlády Spojených států, chce vybudovat multigenerační mezihvězdnou loď, která by lidstvo evakuovala ze zpustošené planety. Jsme schopni postavit atomové generátory, které vydrží stovky let, ale nic jiného. Nevíme, jak nakrmit posádku ani jak uvést pasažéry do hibernace,“ vyjmenovává Cain.

Odpověď na tyto praktické otázky se nacházela ve vaultech. Vault-Tec dostal od vlády zelenou, aby každý z bunkrů sloužil jako experiment ke zkoumání velmi konkrétních požadavků pomalého mezihvězdného cestování. Jak pěstovat plodiny, jak získávat a čistit vodu, jak udržovat posádku v přerušovaném umělém spánku. K tomu původně vaulty sloužily.

„Testovaly se i případné katastrofické scénáře. Kontrolní vault ve Vault City z Falloutu 2 je vlastně jediný, ve kterém šlo vše tak, jak má. Vault 13, ve kterém hráč začíná, měl otestovat, jak dlouho dokáží generace vydržet uzavřené v jednom stísněném prostoru. Tyhle experimenty daly Vault-Tecu záměr místo nelogické záchrany zlomku populace, kterou následně vypustíte do radioaktivní pustiny,“ uzavírá vysvětlování autor legendárních RPG.

Ikonické bunkry tak nikdy nebyly „jenom“ šílenými experimenty ani nebyly stavěné pouze jako protiatomové kryty. Stavěly pomyslné schody, které měly lidstvo odpoutat od válkou zničené Země a dovést ho ke hvězdám.

Pokud vás tohle povídání zaujalo, Tim Cain má na svém YouTube kanále celou řadu videí se střípky o vývoji Falloutů nebo třeba i o Vampire: The Masquerade –⁠ Bloodlines.