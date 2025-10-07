Assassin’s Creed Mirage dostane zdarma DLC Valley of Memory. Láká na dávno ztracenou historii

Ubisoft odhalil rozšíření pro Assassin’s Creed Mirage, které vás zavede do srdce starověké Saúdské Arábie. Bezplatné DLC s názvem Valley of Memory nabídne více než šest hodin nového obsahu a podle vývojářů představovalo mimořádnou výzvu – většina historických záznamů o skutečném prostředí, kde se děj odehrává, se totiž dle slov autorů ztratila v čase.
„Hlavní výzvou bylo znovu vytvořit místo tak, jak mohlo vypadat v devátém století,“ vysvětluje umělecký ředitel Florian Salomez. „Na jedné straně rozkvétající civilizace, na druhé prastará divočina. Stejně jako v případě zlatého věku Bagdádu, i zde byla většina dokumentace o této neuvěřitelně bohaté oblasti ztracena. Proces rekonstrukce je proto jedinečný – je to zároveň umělecké i historické úsilí.“
Rozšíření se zaměří na oblast Al-Ula, skutečný region, který dodnes fascinuje archeology svými kamennými monumenty a pozůstatky starověkých civilizací. Vývojáři podle kreativního ředitele Oliviera Leonardiho kladli důraz na věrnost ikonickým památkám, ale zároveň chtěli zachovat hratelnost typickou pro sérii: „Věnovali jsme mimořádnou pozornost rekonstrukci nejznámějších památek, ale zároveň jsme chtěli nabídnout zábavné herní prvky,“ dodává Leonardi.
Tvůrci tak vytvořili prostředí s rušnými tržišti, oázami i monumentálními nekropolemi, které jsou inspirované skutečnými stavbami dochovanými v Al-Ula dodnes. Kreativní ředitel Mirage Stéphane Boudon potvrdil, že rozšíření nabídne víc než šest hodin hraní a vedle klasických úkolů i průzkumu se můžete těšit i na nové poznámky o regionu a jeho historii.
Na projektu se podílela i Royal Commission for al-Ula, jejímž cílem je propagovat kulturní dědictví oblasti. Její viceprezident Abdulrahman Alsuhaibani uvedl, že doufá, že DLC přiměje hráče objevovat fascinující historii.
Valley of Memory však provází i jistá kontroverze. Ubisoft potvrdil, že rozšíření financovala právě Saúdská Arábie, která zároveň hostila jeho oficiální oznámení. Přesné detaily spolupráce s tamní vládou zatím nejsou známé, nicméně fakt, že projekt vznikl za podpory Royal Commission vedené korunním princem Muhammadem bin Salmánem, vyvolává otázky ohledně etiky a tzv. „whitewashingu“ saúdské image prostřednictvím popkultury.
Organizace Human Rights Watch dlouhodobě upozorňuje, že podobné investice do zábavního průmyslu mají sloužit k odvádění pozornosti od problematické situace v oblasti lidských práv. Ubisoft se k těmto obavám nevyjádřil, ale trvá na tom, že Valley of Memory má být především poctou umění a historii regionu.
Rozšíření Valley of Memory vychází zdarma 18. listopadu pro všechny majitele Assassin’s Creed Mirage.
Společně s bezplatným DLC dorazí novinky i do základní hry. Budete si moct například zopakovat již odehrané mise a výzvy, vylepšení by měl doznat parkour, Basim se dočká nové schopnosti a dvou dodatečných stupňů obtížnosti.