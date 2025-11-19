Akční RPG Where Winds Meet zažívá raketový start, za den lapilo 2 miliony lidí

Čínské akční RPG Where Winds Meet má za sebou silný start na západním trhu. Během prvních 24 hodin se do nejnovějšího free-to-play dobrodružství rázu wu-sia ponořily dva miliony lidí. Oznámilo to studio Everstone a vydavatelství NetEase.
Na Steamu hra okamžitě po vydání vyskočila mezi nejhranější tituly dne. Vrcholek o téměř 194 tisících současných hráčích sice nedosahuje závratných rekordů nedávných hitů jako Arc Raiders (481 tisíc) nebo Battlefield 6 (747 tisíc), ale v rámci jde o nástup víc než solidní.
V porovnání s dalšími čínskými RPG se Where Winds Meet daří také poměrně dobře. Zatímco na Black Myth: Wukong a jeho monstrózního 2,4 milionu sice nestačí, už překonal letošní Wuchang: Fallen Feathers, který se zastavil na 131 tisících hráčích.
Where Winds Meetje vedle PC dostupné i na PS5 a mobilních platformách. Na PlayStationu se příběh z období pěti dynastií a deseti říší rychle vyšvihl mezi nejstahovanější hry v USA, Francii či Jižní Koreji.
Producent hry Beralt Lyu ocenil obrovský zájem: „Jsme nadšení z tak pozitivního přijetí Where Winds Meet hráči po celém světě.“ Dodal také, že tým se chce soustředit na zpětnou vazbu komunity a pravidelné rozšiřování hry: „Budeme dál přinášet kvalitní sezónní updaty, nové příběhy, herní režimy i obsah k prozkoumání v ťiang-chu (v kontextu žánru wu-sia prostor v divočině, kde neplatí zákony, v doslovném překladu „řeky a jezera“, pozn. ed.).“
Zajímavostí je, že Where Winds Meet vlastně není úplnou novinkou, v domovské Číně vyšlo už téměř před rokem. Krátce před celosvětovým startem pak stihlo nasbírat přes 10 milionů předregistrovaných uživatelů.
Úspěch zároveň zapadá do širšího trendu čínských akčních RPG, která se vydávají na západní trhy a kombinují tradiční prvky wu-sia s moderní hratelností. Cestu jim do velké míry loni prošlapal Black Myth: Wukong, další jako Phantom Blade Zero nebo Tides of Annihilation na svou příležitost teprve čekají.