FBI zkoumá herní profil podezřelého z atentátu na Kirka. Nejvíc času strávil v Sea of Thieves

Některé věci se nemění. Třeba snaha spojovat hraní videoher s násilím a dalšími trestnými činy. Ačkoli by se mohlo zdát, že tahle debata už dávno odezněla, pravidelně se vrací. Naposledy v souvislosti s vraždou Charlieho Kirka, k níž došlo 10. září.
Hlavním podezřelým je 22letý Tyler Robinson z Utahu. FBI i americká Tajná služba už prověřují jeho účet na Steamu, kde našly řadu zajímavých údajů, jak uvádí server Bloomberg.
Robinsonův profil existuje už 11 let a ukazuje téměř 5 000 odehraných hodin. Z toho 399 hodin strávil v Helldivers 2 – hře, na niž odkazovala i rytina nalezená na nepoužité nábojnici z místa činu. Hrál ale i Deep Rock Galactic, logickou Pictopix nebo relaxační PowerWash Simulator, kde má nahráno 126 hodin.
Nejvíc času ale věnoval pirátské akci Sea of Thieves od studia Rare. Dohromady 2 148 hodin, tedy skoro polovinu celé herní doby na účtu. Přesto hře udělil negativní recenzi s komentářem: „Pokud hrajete sami, umřete sami.“
Žádná z jeho herních aktivit však neposkytuje důkazy o radikalizaci nebo politickém zaměření. Většina titulů má navíc stylizovanou, často kreslenou podobu, což údajně nekoresponduje s představou izolovaného a nebezpečného samotáře. Veřejně dostupné jsou jen vtípky v komentářích, pár screenshotů z Team Fortress 2 a obrovské množství času stráveného na virtuálním moři.
Zajímavý kontext má celá kauza i kvůli tomu, že 8. října proběhne v americkém Kongresu online slyšení o radikalizaci na digitálních platformách. Vypovídat mají nejen šéfové Twitche, Discordu a Redditu, ale také Gabe Newell, spoluzakladatel Valve.