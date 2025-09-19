FBI zkoumá herní profil podezřelého z atentátu na Kirka. Nejvíc času strávil v Sea of Thieves
zdroj: The Telegraph

FBI zkoumá herní profil podezřelého z atentátu na Kirka. Nejvíc času strávil v Sea of Thieves

19. 9. 2025 16:30 | Herní kuriozity | autor: Tomáš Mlýnský |

Některé věci se nemění. Třeba snaha spojovat hraní videoher s násilím a dalšími trestnými činy. Ačkoli by se mohlo zdát, že tahle debata už dávno odezněla, pravidelně se vrací. Naposledy v souvislosti s vraždou Charlieho Kirka, k níž došlo 10. září.

Doom: The Dark Ages
Herní kuriozity
Blíží se konec hraní? Mladí Američané přestávají za hry platit

Hlavním podezřelým je 22letý Tyler Robinson z Utahu. FBI i americká Tajná služba už prověřují jeho účet na Steamu, kde našly řadu zajímavých údajů, jak uvádí server Bloomberg.

Robinsonův profil existuje už 11 let a ukazuje téměř 5 000 odehraných hodin. Z toho 399 hodin strávil v Helldivers 2 – hře, na niž odkazovala i rytina nalezená na nepoužité nábojnici z místa činu. Hrál ale i Deep Rock Galactic, logickou Pictopix nebo relaxační PowerWash Simulator, kde má nahráno 126 hodin.

Nejvíc času ale věnoval pirátské akci Sea of Thieves od studia Rare. Dohromady 2 148 hodin, tedy skoro polovinu celé herní doby na účtu. Přesto hře udělil negativní recenzi s komentářem: „Pokud hrajete sami, umřete sami.“

Doom: THe Dark Ages
Herní kuriozity
Odešla z filmů pro dospělé. Teď válcuje Twitch v Doom: The Dark Ages

Žádná z jeho herních aktivit však neposkytuje důkazy o radikalizaci nebo politickém zaměření. Většina titulů má navíc stylizovanou, často kreslenou podobu, což údajně nekoresponduje s představou izolovaného a nebezpečného samotáře. Veřejně dostupné jsou jen vtípky v komentářích, pár screenshotů z Team Fortress 2 a obrovské množství času stráveného na virtuálním moři.

Zajímavý kontext má celá kauza i kvůli tomu, že 8. října proběhne v americkém Kongresu online slyšení o radikalizaci na digitálních platformách. Vypovídat mají nejen šéfové Twitche, Discordu a Redditu, ale také Gabe Newell, spoluzakladatel Valve.

Smarty.cz
Tagy:
vražda politika steam videohry Charlie Kirk
Zdroje:
PC Gamer, Bloomberg
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 - Shrnutí
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 - Shrnutí
Fight Club #742 – Jsou dlouhé early accessy ke škodě?
Fight Club #742 – Jsou dlouhé early accessy ke škodě?
Nintendo Virtual Boy
Nintendo Virtual Boy
Resident Evil Requiem – Nintendo Switch 2
Resident Evil Requiem – Nintendo Switch 2
Hades II – Launch Trailer
Hades II – Launch Trailer
The Super Mario Galaxy Movie - Oznámení
The Super Mario Galaxy Movie - Oznámení
Hollow Knight: Silksong || GamesPlay
Hollow Knight: Silksong || GamesPlay
Tainted Grail: The Fall of Avalon – Aktualizace 1.1
Tainted Grail: The Fall of Avalon – Aktualizace 1.1
Fight Club #741 – o metroidvaniích: Od Metroidu po Silksong
Fight Club #741 – o metroidvaniích: Od Metroidu po Silksong
Elden Ring Nightreign - Deep of Night
Elden Ring Nightreign - Deep of Night
Pacific Drive: Whispers in the Woods - Oznámení
Pacific Drive: Whispers in the Woods - Oznámení
Halls of Torment - Visit the Boglands
Halls of Torment - Visit the Boglands
Stellaris: Shadows of The Shroud – Příběhová ukázka
Stellaris: Shadows of The Shroud – Příběhová ukázka
Marvel Rivals – 4. sezóna
Marvel Rivals – 4. sezóna
Fight Club #740 – jaká je budoucnost Metal Gearu?
Fight Club #740 – jaká je budoucnost Metal Gearu?
007: First Light – Záběry z hraní
007: First Light – Záběry z hraní
007: First Light – Gameplay Trailer
007: First Light – Gameplay Trailer
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater || GamesPlay
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater || GamesPlay
Kromlech - Deep Dive
Kromlech - Deep Dive
Hell Let Loose: Vietnam – Představení
Hell Let Loose: Vietnam – Představení

Nejnovější články