Blíží se konec hraní? Mladí Američané přestávají za hry platit

Nové údaje od výzkumné společnosti Circana ukazují, že Američané ve věku 18–24 let letos výrazně omezili své výdaje na videohry. Podle zprávy z The Wall Street Journal tato skupina v dubnu utratila za herní obsah o 25 % méně než ve stejném období loňského roku. Celkové výdaje této věkové skupiny klesly o přibližně 13 % napříč spotřebitelskými kategoriemi..

Kromě her samotných zasáhl mladé dospělé i útlum v jiných technologiích: příslušenství ke hrám bylo levnější o 18 %, hardware a technologie obecně o 14 % a nábytek o 12 % . Starší věkové skupiny tyto propady nepatrně zaznamenaly, v jejich případě klesly výdaje jen mírně.

Ekonomové z The Wall Street Journal upozorňují na několik faktorů, které mohou ovlivnit rozhodování mladých: ztížený vstup na pracovní trh, rostoucí inflace, obnovující se splátky studentských půjček a nejistota ohledně finančního zabezpečení . Analytik Mat Piscatella z Circany v diskusním vláknu uvedl, že vývoj ve výdajích 18–24 letých je „jako když vám zažhavují koberce pod nohama“ – a naznačuje, že mladí jsou nuceni vážit každou korunu .

Celkový trh s herními výdaji v USA zůstává stabilní, podle dat Entertainment Software Association lidé utratili v roce 2024 za herní obsah 58,7 miliardy USD, což představuje mírný pokles z 59,3 miliardy v roce 2023. Mobilní hry tvoří přibližně polovinu z těchto výdajů.

Pokud mladí utrácejí méně, mohou videohry směřovat více k modelům jako free-to-play nebo mikrotransakcím v rámci služeb jako Roblox. Investice do tradičních titulů AAA pak může zpomalit. V kontextu prudkých propouštění v herním průmyslu od roku 2022 do května 2025 – kdy bylo zrušeno zhruba 35 000 pracovních míst – to může být pro sektor varující znamení. Pokud klíčová skupina zákazníků omezí utrácení, herní společnosti mohou přehodnocovat své strategie a modely monetizace.