Zatímco filmový Marvel skládá symfonii, komiksové hry jedou umanutě sólo

Rozjetý, zcela nezastavitelný vlak zvaný Marvel oznámil na Comic-Conu plány na následující tři roky, během nichž dojde k dokončení čtvrté fáze vývoje filmového univerza, proběhne celá pátá fáze, a dokonce se ještě načne fáze šestá, kde se završí takzvaná Multiverse Saga.

Mezi tím se videoherní průmysl tváří, jako že ho vlastně celý tenhle filmový kolos (až na pár výjimek) vůbec nezajímá. Stačí si uvědomit, že Marvel Cinematic Universe (MCU) vznikl již v roce 2008 prvním dílem filmové trilogie s Iron Manem, na který navázal bezpočet dalších filmů a seriálů. A kolik her s hrdiny od Marvelu vzniklých po tomto roce vyjmenujete z hlavy?

A když už nějaké z hloubi paměti vyšťouráte, všem jim bude chybět jeden velmi důležitý aspekt – propojenost. Když nebudeme brát v potaz různé bojovkové série, pak jsou to povětšinou samostatné a jednorázové záležitosti nepatřící do žádného ucelenějšího univerza, postrádající jakýkoliv vyšší záměr. Jinými slovy videoherní sekci Marvelu zoufale chybí obdoba MCU. Ale nejprve si zrekapitulujme, co vlastně herní průmysl od vzniku skutečného MCU vyplodil.

Přestože vás Wikipedia překvapí množstvím "Marvel" her vydaných od roku 2008 (jsou jich desítky!), většinu z nich tvoří mobilní tituly, hry pro okrajovější platformy, to vše protkané neskrývanými cash graby navázanými na filmy. Ve většině případů šlo o otřesné zážitky, které se do dějin mohly zapsat akorát tak svou nekvalitou.

Výstřely od boku

Z těch lepších starších her stojí za zmínku například skvělá, brutální akce X-Men Origins Wolverine, potrhlá akce Deadpool: The Game, adventura s Guardiany od TellTale, různé LEGO hry a série Marvel vs. Capcom či Marvel Ultimate Alliance.

Když se podíváme na poslední roky, odhalíme nárůst v počtu AAA titulů, které se do povědomí zapsaly výraznějším písmem a ruch kolem nich neutichl brzy po vydání. Řeč je samozřejmě o brilantním Spider-Manovi a jeho odbočce Spider-Man: Miles Morales, fajnových Guardians of the Galaxy a samozřejmě v lecčems chybujících Marvel's Avengers. Po dalších titulech se ale už musíme dívat do budoucnosti.

Chystá se Spider-Man 2, stejné studio má v přípravě hru Wolverine, tvůrci XCOMu co nevidět vydají tahovku Midnight Suns, tvůrce Hearthstonu piluje karetku Marvel Snap, Amy Henning, známá šéfováním prvním třem dílům Uncharted a upíří sérii Legacy of Cain, pracuje v novém studiu Skydance New Media na neoznámené akční adventuře ze světa Marvelu a v jistém bodě jsme se mohli těšit i na MMO se superhrdiny, které ale bylo ještě před oficiálním odhalením zrušeno. Pár hodin po dopsání tohoto komentáře se ještě objevily zvěsti o samostatném Black Pantherovi…

Taková je v jednoduchosti situace s Marvelem a videohrami v posledních 14 letech s malým výhledem do budoucna. A za mě je to strašně a trestuhodně málo a nerozumím tomu, proč natolik silné zábavní odvětví plné bezpočtu talentů neplodí zásadně více kvalitních her po vzoru MCU.

Koordinovaný postup vs. chaotická nahodilost

Když si procházím plány pro pátou fázi MCU, nevycházím z údivu. Vedle pokračování seriálů Loki, Daredevil a Co kdyby… se dočkáme dalších čtyř nových seriálů Secret Invasion, Echo, Ironheart a Agatha: Coven of Chaos, k čemuž si připočtěte osm filmů od Ant-Mana přes Guardiany a Kapitána Ameriku až po Bladea, Thunderbolds a dvojici dalších Avengers.

Jak bývá u Marvelu od počátku MCU zvykem, vše je svým způsobem propojené. Něco více, něco méně, ale snad úplně vždy se v jednom projektu objeví někdo z jiného projektu, aby byl divák ubezpečen, že se stále dívá na něco, co je součástí něčeho mnohem většího.

Mezitím videohry mají svého zcela odděleného Spider-Mana, své zcela oddělené Strážce galaxie, své zcela oddělené Avengery a něco mi říká, že ani ten Wolverine od tvůrců Spider-Mana se s Peterem Parkerem úplně nepotká (maximálně formou easter eggu). Nemluvě o případném Black Pantherovi od EA.

Přitom kdo jiný, než celý videoherní průmysl má dost sil na to, aby nám rok co rok přihrál alespoň jednu sólovku s Hulkem, Iron Manem, Kapitánem Amerikou, Daredevilem, Hawkeyem, Black Widow, Scarlet Witch, Doctorem Strangem… A to je jen pár z těch známějších.

Infinity of Possibilities

Každá z těchto postav má na to utáhnout vlastní hru. Vemte si, jak jeden čas byly ve hrách oblíbené luky, a kde byl Hawkeye? Jak skvěle by fungovala akce s Black Widow s přesahem do špionáže, když tu zeje díra po Splinter Cellu? New York se svobodou pohybu Irona Mana by měl rovněž něco do sebe. A co objevování Ásgardu, Jötunheimu, Nilfheimu a dalších světů v kůži Thora?

No a po letech dílčích dobrodružství by se všichni tito hrdinové spojili v jeden tým a dostali bychom Avengers, které si zasloužíme – tedy ne ty vydané, kterým chybí jakýkoliv náběh na epické vyvrcholení, tedy to, co se MCU s prvními třemi fázemi zakonečnými dvojicí Avengers filmů povedlo na jedničku.

Na jednu stranu jsem samozřejmě rád, že vzniká aspoň něco. Že máme opravdu výborné Spider-Many, zábavné Guardiany, i ti Avengers nebyli v singleplayeru špatní a na Midnight Suns, dalšího Spider-Mana a Wolverina se těším jako malý kluk (na Marvel Snap jsem opatrně zvědavý).

Ale je to všechno rozdrobené, nesouvisející, každá z her existuje sama o sobě a dělá, že všechny ostatní neexistují. Chybí tomu právě to zmiňované filmovo-seriálové ubezpečování, že Spider-Man sdílí svět s Iron Manem, Hulkem, Thorem a úplně všemi ostatními hrdiny, které bych rád viděl na počítačích a konzolích v sólovkách i týmovkách. A to je prostě a jednoduše obrovská škoda.

Upřímně nemám teď moc důvěru v to, že se situace někdy zlepší. To by si vyloženě v Marvelu museli říct, že se fáze deset, dvacet nebo bůhví kolik odehraje ve videoherním průmyslu. Musí to zkrátka někdo řídit shora – odklepnout takový nápad, vytipovat spoustu studií, mít dlouhodobý plán a postupně se k němu dopracovat.

What if...

Třeba na to jednou skutečně dojde, třeba až bude celý metaverse skutečně něco znamenat (jestli vůbec). Ale vyhlídky na roky budoucí jsou za mě spíš takové hořkosladké. Mám pocit, že dostaneme více kvalitních her (spekulace o Black Pantherovi budiž pseudo-důkazem), než tomu bylo v minulosti, ale stále to budou jen kapky v moři jiných titulů s nálepkou Marvelu, které zapadnou pro své špatné kvality či omezení na mobily a tím pádem neschopnost něco skutečně předvést a zaujmout.

Budou to kapky v moři, které jedna druhou nikdy nepotkají, budou si žít svým vlastním životem, diváka-hráče potěší až nadchnou, ale po jejich dohrání nenastoupí onen vzrušující pocit: „Tak jak s tím vším, co jsem se právě dozvěděl, zamíchá příběh dalšího hrdiny?“, protože další hrdina existenci toho prvního nebude brát v potaz a pojede si tu svou.

Videoherní MCU je snem a naprosto logickou představou, jejíž realizace se ale zdá být až překvapivě obtížná. Snad jenom Insomniac Games by se k ní mohli ve vzdálené budoucnosti alespoň vzdáleně přiblížit, pokud dostatečně rozvinou svůj vesmír se Spider-Manem, nechají nás v něm hrát i za jiné hrdiny, případně nějakým způsobem propojí Spider-Mana s Wolverinem a případnými dalšími postavami.

Jestli na to někdo má, pak jsou to oni, ale stále je to jen jedno jediné studio pracující s materiálem na takové úrovni, jakou si zaslouží. Takže spíš než Insomniac vyzývám celou Sony, aby vystoupila z řady, vyjednala si u Marvelu dostatečná práva, zapojila další ze svých studií a postarala se o první skutečný videoherní Marvel Cinematic Gaming Universe. Chci toho snad tolik?