Experti na žánr MMO už nechystají onlinovku ze světa Marvelu

26. 5. 2022 11:32 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Koncem loňského roku se počet chystaných her v univerzu Marvelu rozrostl o další kousek. Studia Daybreak Gams a Dimension Ink vlastně nic neoznámila, ale mateřská společnost Enad Global 7 ve své finanční zprávě prozradila vývoj MMO hry v licenci Marvelu. Jenže to už teď bohužel neplatí.

Společnost Enad Global 7 vydala prohlášení (díky PCGamesN), v němž oficiálně ruší oficiálně neoznámené MMO. Důvodem je jednoduše přehodnocení cílů společnosti, která se rozhodla investovat jinam.

Původně bylo v plánu během následujících tří let proinvestovat na vývoji marvelackého MMO 1,16 miliardy korun. Částka bude nově přerozdělená mezi menší projekty, ať už je řeč o plánovaných omlazovacích procedurách her Lord of the Rings Online a DC Universe Online, nebo o nových hrách bez slavných licencí.

Není to zdaleka poprvé, kdy bylo MMO s hrdiny od Marvelu zrušené. Jack Emmeret, šéf studia Dimension Ink podepsaný pod DC Universe Online a City of Heroes, dělal na Marvel Universe Online již před dávnými lety, ale Microsoft jeho projekt zařízl v roce 2008.

Podruhé bylo Marvel MMO zrušené před čtyřmi lety pod křídly Enad Global 7, a šlo tak pravděpodobně o to samé MMO, jehož vývoj byl posléze vzkříšen, loni potvrzen a letos opět zrušen. Na další vzkříšení bych už nespoléhal, ale třeba se tohoto úkolu ujme jiné studio, když se teď s licencí Marvelu ohání kdekdo, třeba tvůrci XCOMU s tahovkou Midnight Suns a tvůrce Hearthstonu s karetkou Marvel Snap.