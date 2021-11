Experti na žánr MMO chystají onlinovku ze světa Marvelu

29. 11. 2021 16:45 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Marvel je teď v kurzu, a tak se nemůžeme divit, že si každý chce ukousnout z velmi bohatého koláče. Vedle Sony a jejího Spider-Mana s Wolverinem, Square Enixu s Avengers nebo Guardians of the Galaxy a v neposlední řadě také Firaxisu a Midnight Suns vystrkuje růžky ještě společnost Daybreak Game Company s chystaným MMO ve světě komiksů od Marvelu.

Není to poprvé, co se o něčem takovém hovoří. Stejné studio údajně pracovalo na marveláckém MMO až do roku 2019, kdy ale mělo dojít k jeho zrušení vlivem masivního propouštění zaměstnanců. Jak se zdá, z projektu tak úplně nesešlo a dozvídáme se o jeho vzkříšení.

EG7 (DCUO/Everquest devs' parent company) released their Q3 '21 financials, and confirmed the unannounced AAA Marvel MMO that appeared in the GeForce Now leak and which had previously been cancelled in 2018 as the studio faced financial hardships has officially been REVIVED!! https://t.co/ho2gZcipa5 pic.twitter.com/jjVlMLHn1u — Miller (@mmmmmmmmiller) November 26, 2021

Zatím nemáme oficiální oznámení, ale finanční zpráva mateřské společnosti Enad Global 7 snad nemá moc důvodů lhát. Na 19. stránce, kde se rozebírají dlouhodobější cíle, je v kategorii AAA her uvedená jen jedna: „Nové MMO využívající licenci Marvel“.

Vývoj této hry je údajně svěřen do rukou Jacka Emmerta z texaské pobočky Daybreak Game Company nově přejmenované na Dimensional Ink Studios. Emmert má s vývojem multiplayerových her velmi bohaté zkušenosti. Mnoho let pracoval v Cryptic Studios na hrách Champions Online, Star Trek Online či City of Heroes. Chvilku pracoval pro Perfect World a nyní šéfuje dodnes aktivnímu, deset let starému MMO DC Universe Online. Nadřazená společnost Daybreak Game Company pak má pod palcem značky jako EverQuest, PlanetSide, H1Z1 a nově také Dungeons & Dragons Online a Lord of the Rings Online.

MMO s Marvelem (že by se jmenovalo Marvel Universe Online?) by proto mohlo být ve velmi schopných rukách. Ale protože je hra uváděná v sekci finanční zprávy označené jako „blízké a dlouhodobé plány pro indie, live service a AAA produkty“, dost možná si na ni ještě pár let počkáme.