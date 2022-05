Bývalý šéf Hearthstonu představil nadějnou, tříminutovou karetní hru Marvel Snap

20. 5. 2022 11:09 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Ben Brode působil dlouhých 15 let ve studiu Blizzard, kde stál v čele průlomové karetní hry Hearthstone. V roce 2018 se však osamostatnil, založil vlastní studio Second Dinner a začal pracovat na něčem s postavami od Marvelu. Po čtyřech letech od počátku vývoje se konečně dozvídáme, co od tohoto sympaťáka dostaneme – novou karetní hru Marvel Snap. A vypadá vážně dobře.

Marvel Snap bude multiplayerovou duelovkou určenou pro počítače a mobilní telefony, která bude mít tu výhodu, že bude opravdu svižná. Přestože jde o sběratelskou karetní hru s tvorbou vlastního balíčku, víc než 12 karet s sebou do zápasu nevezmete. Zároveň se hraje na pouhých šest kol a tahy hráčů probíhají simultánně. Jeden zápas tak má trvat pouhé tři minuty.

Základem hry je již ověřený styl boje o lokace uprostřed stolu. Hráči hrají své karty k těmto lokacím, přičemž síla jejich karet určuje jejich celkovou hodnotu. Kdo má po šesti kolech v dané lokaci větší sílu, v boji o lokaci vítězí. Cílem je do konce partie ovládnout dvě ze tří lokací. Tento systém má poměrně hojné zastoupení ve fyzických karetních hrách a můžete ho znát například z karetky Skol ty Skoty.

zdroj: Second Dinner

Jak už zaznělo výše, hráči hrají současně, což znamená, že si každý tajně připraví svůj tah a nezbývá mu než odhadovat kroky soupeře. Zahrané karty obou soupeřů se poté odhalí najednou a vyhodnotí své efekty. Hráči musí počítat s tím, že ke každé lokaci mohou přiložit pouze čtyři karty, přičemž v rozmachu je bude brzdit zásoba many, která se stejně jako v Hearthstonu zvyšuje každé kolo.

Další rovinu strategie do hry vnáší samotné lokace. Těch je ve hře přes 50 a do hry se losují tři náhodné, přičemž první je odhalená od začátku a zbylé se odhalují s postupujícími koly. A tyto lokace partii okořeňují dalšími pravidly, mohou například zakázat hraní určitých karet či zvyšovat sílu kartám v rukách hráčů.

A pak je tu ještě jeden velmi zajímavý strategický prvek vnášející do Marvel Snap prvky nejistoty a hazardu. Základem budou hodnocené zápasy, v nichž jde o kosmické kostky – vítěz kostky získá, poražený o ně přijde a počet vašich kostek určuje pozici v žebříčku hráčů.

zdroj: Second Dinner

Prvních pět kol hry se hraje o jedinou kostku (vítěz jednu získá, poražený jednu ztratí), ale v posledním, šestém kole se toto číslo zdvojnásobí. V Marvel Snap je proto naprosto legitimní hru vzdávat, než ji nechat doběhnout do konce. Když v pátém kole cítíte, že nemáte šanci vyhrát, je lepší přijít o jednu kostku než o dvě v posledním kole.

Aby toho nebylo málo, hráči mohou v průběhu hry sami zvýšit sázky. Tedy ještě před koncem můžete navýšit počet kostek na dvě nebo třeba na čtyři a v posledním kole dojde opět k automatickému zdvojnásobení na osm. Ve chvíli, kdy jeden hráč navrhne zvýšení sázek, můžete hru vzdát, a přijít tak opět o méně. Ale co když protivník jen blafuje, nic nemá a chce vás tímto přimět k dobrovolné prohře, hm? O adrenalin je s hazardováním se svým rankem postaráno a musím říct, že mě právě tato myšlenka pro Marvel Snap nadchla.

Do začátku počítejte se 150 kartami s nejrůznějšími hrdiny a padouchy od Marvelu, přičemž z hlediska sběratelství nebudou chybět různé grafické styly od realistických přes karikatury po pixel art. Po vydání bude měsíc co měsíc vycházet nová sada s dalšími kartami, přičemž hra bude free-to-play a hraním prý bude možné získat úplně vše, co hra nabízí, jen pomaleji.

Datum vydání Marvel Snap ještě nemáme, ale už se chystá uzavřené betatestování na mobilních zařízeních s Androidem. Evropa je z tohoto testování bohužel vyloučená, ale třeba se na nás ještě také dostane. Hra je určená primárně pro mobily, ale vyjde rovněž v předběžném přístupu na počítačích. Je otázka, zda nabídne i crossplay a crossprogression.