Microsoft tentokrát namazal na chleba sám sebe

28. 7. 2020 18:00 | autor: Adam Homola

Pro velký úspěch článku Sony si Microsoft namazala na chleba v téhle gastro sérii pokračujeme. Dnešní text bude o tom, jak Microsoft pokazil svoji nejnovější prezentaci. Tu, na kterou všichni čekali, tu, která nám měla otevřít ústa. A tu, jejímž vrcholem měly být první záběry z příběhové kampaně nového Halo – vlajkové lodi Microsoftu. Série, která celý Xbox vlastně udělala.

Halo

Halo Infinite nevypadá dobře. Možná je to raný build hry, možná ještě není ani z poloviny hotová, ale proč to tedy Microsoft nepřizná? Všichni ostatní se dnes předhání v tom, jak do svých videí nacpat co nejvíc upozornění typu „in development – not final“ nebo „pre-alpha footage“ a podobně, ale Microsoft nic. Bez problémů zveřejní video, které vypadá, že by podobné označení rozhodně nést mělo. To, v souvislosti s blížícím se datem vydání znamená jediné: Logicky si řeknu, že takhle nějak to tedy asi bude ve finále vypadat.

Zatímco se svět rozplývá nad nádhernými scenériemi z Ghost of Tsushima, nedokáže Microsoft vzbudit se svou nextgenovou vlajkovou lodí, která tu s námi bude příští dekádu, alespoň srovnatelné reakce. V ideálním světě by mělo nové Halo na novou konzoli hru ze stávající generace přece vizuálně převálcovat. A aby toho nebylo málo, Halo Infinite nebude mít ani ray tracing. Microsoft potvrdil, že ho hra dostane až někdy po vydání formou patche. Patch prý ale bude bezplatný, tak aspoň že tak.

A i když odhlédnu od grafiky, což jde jen těžko, není dojem o moc lepší. Vlastně je možná ještě horší. Zaprvé to není tak úplně nová hra, ale svým způsobem jde o restart série. Nebo jak tomu Microsoft oficiálně říká: „duchovní reboot“.

To mi moc lákavě nezní, raději bych novou hru než jakýkoliv „re“ (start/boot/imaginace/make/master...). Ale budiž. Pokusme se odhlédnout od oficiálního nálepkování a podívat se na hru samotnou. Co nám zůstává? Inu, nic zajímavého. Pořád je to úplně ta stejná písnička, která je dnes už vážně ohraná.

Halo Infinite se má chlubit jakýmsi otevřeným světem. Dobře, ale jak ten svět bude vypadat, fungovat a jak obohatí hratelnost? Proč nám ho tvůrci nejenže neukázali, ale ani o něm nic neřekli? Namísto něčeho nového jsme dostali jen něco starého – roky prověřený a okoukaný soubojový systém. Uznávám, novinkou byl přitahovací hák. Jenže ten mě ze židle opravdu nezvedne.

Přijde mi, jako by vývojáři ukázali roky starou hru. Neviděl jsem žádnou inovativní hratelnost, neviděl jsem žádnou super grafiku, zajímavé nové systémy chybí, nebyl tu ani náznak silného příběhu, žádné zajímavé postavy, prostě nic. Jen zastaralé, byť bezpochyby funkční střílení do barevných mimozemšťanů, kteří po hráči pokřikují buď příliš rádoby drsným hlasem, nebo naopak pisklavou fistulí. A padají z nich hlášky jako „Teď tě roztrhám na kusy!“ nebo „Teď zemřeš!“.

Korunu tomu nasadil finální monolog záporáka, který jako by se sem propadl z nějakého osmdesátkového béčka. Nic proti béčkovým blbinám, ale když se člověk podívá na The Last of Us: Part II nebo Ghost of Tsushima, u Halo pak nestačí obracet oči ke stropu.

Celé je to bizarní i z příběhových důvodů – a pozor, následují SPOILERY z Halo 5: Guardians. Na jeho konci Master Chiefova dlouholetá parťačka, umělá inteligence Cortana, vstala z mrtvých a rozhodla se, že společně s ostatními AI v galaxii nastolí mír, klidně za cenu zničení lidstva. Klíčová postava celé ságy se stala hlavní protivnicí. Cliffhanger, napětí, očekávání tragického střetu Johna-117 s AI, která je jeho srdci nejbližší.

A o tom zatím nepadlo v Halo Infinite ani slovo. Skoro se zdá, jako by se vývojáři rozhodli tuhle dějovou linku dát k ledu. Místo toho vytáhli Banished (představené v RTS Halo Wars 2) a k tomu ještě nového náčelníka Escharuma místo Atrioxe, s nímž jste bojovali v Halo Wars 2. Pardon, ale naštvaný Brute, který odříkává klišovité fráze, nemá proti očekávanému střetu s Cortanou šanci.

A i kdyby vypadala finální verze hry adekvátně nextgenově a vytřela mi zrak nejen famózně inovativní hratelností, ale i super příběhem, tak to bude až... potom. Teď to vypadá prostě a jednoduše blbě. A všechno je to přece o prezentaci. O tom, že musíte ukázat světu, co chystáte a na co se má nedočkavě těšit. Microsoft neprezentoval Halo jen těm nejoddanějším fanouškům prvního dílu v nějaké uzavřené společnosti. Prezentoval to všem. A utrhl si ostudu.

Halo navíc neběželo na Xboxu Series X ani Xboxu One, ale na PC. Microsoft to dopředu neoznámil, ve videu na to nijak neupozornil a novinářům na to nejdřív odmítl odpovědět. Nakonec ale přiznal barvu a oficiálně potvrdil, že demo skutečně běželo na počítači.

Já chápu, že se mi Microsoft asi nesnaží prodat nový Xbox ani Halo, ale jenom Game Pass. Ale po všech těch siláckých řečech, jak bude Series X nejvýkonnější konzole všech dob, nám svoji hlavní hru ukáže radši na PC?

Forza Motorsport

zdroj: Microsoft

Nevíme, jak vypadá, nevíme, kdy vyjde, ale víme, že to nebude nic vyloženě nového. Namísto Forza Motorsport 8 dostaneme prostě jen Forza Motorsport. Slovy Microsoftu „reimaginaci“ celé série, tedy jakousi recyklaci značky.

Forza byla vždycky super a na Xboxu Series X by mohla vypadat famózně. A ona tak i nejspíš vypadat bude, jenže kdy? Sami tvůrci prozradili, že jsou teprve na začátku vývoje a že na Xbox One jejich hra nevyjde. Takže se dočkáme někdy v roce 2024?

Podivné jsou také řeči kreativního šéfa vývoje o tom, jak se bude celá hra točit okolo propojování hráčů, utváření přátelství a komunit, které, jak creative director doufá, vám vydrží až do smrti. Takže místo informací o autech, závodění, datu vydání a hře jako takové jsem dostal informaci o tom, jak budu v nějaké přátelské komunitě. Nemůžu se dočkat!

Fable

zdroj: Microsoft

Pak tu máme Fable. Když to Microsoft chytne za správný konec, mohlo by z toho být parádní RPGčko a jeden z důvodů, proč zvážit Xbox nebo výkonné PC. Jenže tu máme stejný problém jako s Forzou – ze hry jsme nic neviděli, neznáme datum vydání a víme, že to na Xbox One nebude. Takže zase 2024? Nebo později? Nicneříkajícím render teaserem Microsoft nové Fable ani tak neoznámil, jako spíš jen potvrdil. O existenci hry víme totiž už několik let.

Trochu se bojím, že si na Fable počkáme opravdu dlouho. Při pohledu na web studia Playground Games vidíme, že pořád nemá obsazené pozice, které mi přijdou naprosto klíčové. V době psaní textu hledá studio na vývoj Fable pozice: Animation Director, Art Manager, Art Outsourcing Manager, Chief Engineer, Dialogue Supervisor, Engine Engineer, Lead AI Engineer, Lead Audio Engineer, Lead Scriptwriter, Lead Game Designer, Lead UI Engineer, Producer, Quest Designer, Senior Quest Designer a hromadu, hromadu dalších.

Nabízí se tak otázka, v jakém stavu Fable v současné době je. Před dvěma lety se šuškalo, že jednou z velkých inspirací pro vývoj Fable byl úspěch Horizon Zero Dawn. Microsoft se do konkurenční hry zamiloval a chtěl taky něco takového. Tak vytáhnul ze šuplíku Fable. Jenže tady klidně hrozí, že než Fable vyjde, budeme tu mít možná i Horizon 3.

State of Decay 3

zdroj: Undead Labs

Já vím, že se State of Decay 2 docela hraje, ale že by to byla nějaká super pecka? A zase se musím opakovat: Kdy to vyjde? Proč jsme ze hry nic neviděli? Render trailer prozradil jen to, že hra nevyjde na Xbox One. Takže opět nejspíš minimálně tříleté čekání.

Ti druzí

Zbytek her na Xbox Games Showcase by mě mohl i zaujmout, kdyby je Microsoft ukázal. Render trailery na hry, u kterých nevím, jak se hrají, jak vypadají a kdy vyjdou, jsou mi skoro k ničemu. Pokud Sony oznámí další God of War render trailerem, přivřu nad ním oči – budu totiž tušit, co asi dostanu a jak to bude vypadat. Ale render trailer na Avowed? Ano, krásný a Obsidianu věřím, ovšem mnohem raději bych viděl hru.

Kam se třeba podělo Hellblade 2? Zrovna to by nás mohlo posadit na zadek, ale místo záběrů z hraní jsme dostali jen video ukazující, jak je hezky na Islandu. Island je nádherný, jistě, ale mě jako hráče vcelku nezajímá, že si tam byli vývojáři fotit textury. Jako doplňková informace? Proč ne, ale jako jedno z hlavních sdělení celé prezentace to hraničí s parodií.

Game Pass

Všechno tohle může zachránit Game Pass v kombinaci s xCloudem, což je hodně ambiciózní a lákavá kombinace. Jenže já nechci hrát to, co mě zase tak moc neláká, a říkat si u toho: „Jo, v rámci Game Passu dobrý.“ Já chci hrát ty nejlepší hry.

Game Pass je navíc pro budoucnost minimálně first party her Microsoftu velká neznámá. V jakém stavu vyjde třeba právě State of Decay 3? Bude to fakt velká, plnohodnotná hra? Nebo bude Microsoftu stačit vydat ohlodanou kostřičku s tím, že na Game Pass to stačí a pak se to dodělá? Bude se opakovat další fiasko v podobě zoufalého startovního stavu Sea of Thieves? Nebude pak Game Pass svádět vývojáře k early accessu?

Navíc, a to je nesmírně důležité, jsou na Game Passu v drtivé většině (například Destiny 2 je výjimkou potvrzující pravidlo) jen základní verze her. Není to tedy jako Uplay+, kde najdete ty nejlepší verze her se všemi DLC, se všemi season passy a veškerým dodatečným obsahem (kromě kosmetických blbostí).

Takže jak to bude s tím Halo Infinite, které má být platformou na příštích deset let? Tvůrci budou do Infinite sypat obsah horem dolem a ten v Game Passu bude, nebo si ho budou muset hráči dokoupit zvlášť? A bude na tom třeba Forza a Fable podobně?

Zmatená komunikace

zdroj: Xbox Wire

Microsoftu to na tradičním konzolovém trhu moc nejde, tak se ho snaží skrze Game Pass a xCloud změnit. A kdo ví, třeba se mu to i podaří a za pět let nebudeme řešit hry, ale služby a platformy ve stylu Halo Infinite.

Jenže to možná bude, nebo možná nebude za pět let. Teď tu máme rok 2020 a Microsoft mi moc neumí vysvětlit, proč by mě měla jeho strategie zajímat. Dlouhou dobu pracně buduje hype kolem nové nejvýkonnější konzole na světě, kolem toho, jak bude Xbox Series X ultimátní herní mašina, ale pak skoro nic neukáže a vlajková loď v podobě nového Halo vypadá jak ze současné generace.

Otázky vzbuzuje například i nedávné zrušení Mixeru. Ten Microsoft koupil teprve v roce 2016, investoval do něj obrovské peníze, přetáhnul největší hvězdy konkurenčních platforem a teď, krátce před startem nové generace, svoji výkladní skříň zruší. Co to vypovídá o Microsoftu, když ani on nedokáže udržet při životě streamovací službu? Stejně jako nejdřív hypuje nejvýkonnější konzoli světa, jen aby pak ustoupila do pozadí a do popředí se dostal Game Pass.

Co když si v Microsoftu za dva roky uvědomí, že Game Pass je sice úžasně prozákaznický, ale že se z dlouhodobého hlediska finančně prostě dostatečně nevyplatí (a on se zatím skutečně nevyplácí)? Bude s ním mít Nadella trpělivost, nebo ho nemilosrdně zařízne?

Stejně tak Microsoft pořád zdůrazňuje, jak nikoho nenechá pozadu, jak budou hry pro všechny a jak vás do nové generace nutit nebude, protože si všechno můžete zahrát i na té staré. Jenže pak dojde na lámání chleba a ukáže se, že to pro řadu her vůbec neplatí, respektive že spousta těch očekávaných pecek vyjde až bůhvíkdy a jen na novou generaci.

Ostatně, ten bordel kolem toho, co vyjde nebo nevyjde na jaké platformy, snad asi ani nechci řešit, to je už vyloženě unavující. Že si něco takového Microsoft nedokáže ohlídat a nějak normálně to odkomunikovat, to je vážně s podivem. Nakonec to šéf marketingu přizná a vyhýbavě odpoví, že v tom mají binec. Co prosím?

Je tedy hezké, že Microsoft neprodává konzoli, ale ekosystém. Jenže já v tom ekosystému pořád nevidím žádné velké pecky, kvůli kterým bych se tam hnal s vyplazeným jazykem. Ve výsledku zkrátka chápu, proč bych si mohl chtít koupit PlayStation 5, a nechápu, proč bych měl chtít Xbox Series X nebo investovat ještě větší peníze do herního PC.

Microsoft pokazil start své konzole už jednou, když tak epicky zpackal začátek Xboxu One. Neměl jsem z toho radost tehdy a nemám z toho radost ani teď. Ve skutečnosti mě to docela dost mrzí, protože silný konkurent by Sony jen prospěl. Ale zatím to nevypadá, že by se ho mohl výrobce PlayStationu dočkat.