Sony si Microsoft namazala na chleba

12. 6. 2020 18:00 | autor: Adam Homola

PR fiasko kolem představení a startu Xboxu One snad netřeba nijak obšírně rekapitulovat. Microsoft to tehdy podělal tak epicky, až se s ním špatná pověst táhla po většinu současné generace. Sony toho obratem využila, nastavila chytrou komunikační strategii a celou generaci absolutně ovládla. Samozřejmě nejen díky dobrému PR. Taky dost pomůže, když prodáváte God of War, Horizon Zero Dawn či Spider-Mana a ne Crackdown 3.

A zdá se, že se situace opakuje. Zatím ne tak výrazně a dramaticky, ale do jisté míry mám takové malé déjà vu. Aktuální PR průšvih Microsoftu sice neprobublá až k mainstreamu tak jako Adam Orth a všechno, co spustil, ale hráči nezapomínají. Tedy zapomínají až podezřele často, ale některé věci neodpouští.

Kapátkem vpřed

Microsoft zatím zveřejňoval spoustu informací o hardwaru, zpětné kompatibilitě, ukázal konzoli, mluvil o některých hrách a byl všeobecně překvapivě sdílný. Jenže nic z toho mi bradu dolů neposlalo.

Ještě nedávno jste si mohli na různých zahraničních webech přečíst komentáře o tom, jak by Sony měla rychle něco říct. Cokoliv, jen aby proboha nemlčela. Konverzaci o nových konzolích prý dominoval Microsoft a to mělo být pro Sony špatně. Inu, dominoval, protože vedl víceméně monolog. Sony přidělovala informace kapátkem a někdy ani nepromlouvala k hráčům.

To se mělo podařit až nedávnému streamu slibujícímu velké odhalení gameplaye na Xbox Series X. Jak to dopadlo, už asi víte. Netřeba chodit kolem horké kaše a snažit se to zakecávat: Microsoft prostě a jednoduše lhal. Ano, trochu gameplaye tam bylo, nicméně převládaly zaměnitelné trailery vyrobené v lepším případě z assetů enginu. V horším případě šlo o regulérní CGI filmečky.

Korunu tomu nasadil nadšený pán z Microsoftu, který pomalu nemohl uvěřit vlastním očím, když „právě teď viděl první gameplay z Assassin’s Creed Valhalla“. Chudák šéf vývoje Ashraf Ismail se to snažil zahrát do autu alespoň tím, že záběry byly skutečně ze hry, aniž by zdůrazňoval slovo gameplay.

Výsledek? Obrovská vlna stížností od hráčů, popel na hlavách a omluvy ze všemožných stran, včetně vedení divize Xboxu. Jedním slovem? Ostuda.

Pozdě, ale přece

zdroj: Vlastní

A teď tu máme Sony. Ta přišla v podstatě s formátem klasické E3 tiskovky a vyplatilo se. Včerejší show byla výživná a našlapaná co do oznámení nových her i co do gameplaye. Sony navíc, na rozdíl od Microsoftu, nedělala z lidí blbce a ukázala hromady skutečného gameplaye.

Dostali jsme, co jsme chtěli (Horizon: Forbidden West, Spider-Man: Miles Morales), co bychom uvítali (nový Resident Evil, remake Demon's Souls) a nakonec i to, co jsme nevěděli, že chceme (řada menších titulů).

Sony se navíc Microsoftu mezi řádky hezky vysmála, když se nebála ukázat ani „nudnou“ gameplay, například záběry z hlavního menu Gran Turismo 7. Ale to je přesně ono! Pak se totiž nedivím, že někteří hráči se mohou cítit Microsoftem oklamáni, zatímco Sony se nebojí jít s kůží na trh a ukázat nejen hezké trailery, ale i opravdu autentickou hratelnost.

Digitální vítr

zdroj: Sony

Sony nevyfoukla Microsoftu vítr z plachet jen co do záběrů z hraní. Kapitolou samou pro sebe je digitální edice PlayStationu 5. Microsoft si s myšlenkou Xboxu bez mechaniky pohrával nějakou dobu a dnes si můžete pořídit Xbox One (S All-Digital) bez mechaniky a kupovat si tam hry pouze digitálně. Jenže tenhle Xbox přišel výrazně později a čistě subjektivně mi přijde, že ho Microsoft ani nějak zvlášť nepropaguje, nijak moc o něm nemluví a že to působí jen jako alternativní doplněk portfolia.

Nejde o to, kdo je první, ale o to, kdo to dokáže lépe prodat.

Ještě před oznámením Xbox Series X kolovaly internetem spekulace o tom, jak Microsoft představí jeden drahý a výkonný Xbox s mechanikou a všemožnými vychytávkami a pak i druhý Xbox bez mechaniky, možná s menším výkonem, zaměřený na streamování. Jenže to se nestalo, a tak si budeme muset na případný Xbox Series S (nebo jak se bude jmenovat) ještě počkat. Takže tu máme výkonný XSX a vedle něj nic.

Sony naopak na digitální verzi PlayStationu 5 myslí už od začátku a představila ji hned po boku „tradičního“ PlayStationu 5 s mechanikou. Až na tu mechaniku vypadá digitální PS5 téměř identicky jako klasický PS5, a tváří se tak jako plnohodnotná verze konzole určená těm, kteří se už prostě nechtějí otravovat s krabičkami.

Najednou tak jako inovátor a ten, kdo se toho nebojí, může působit Sony. Microsoft přišel s All-Digital Xboxem jako první, ale žádné velké haló kolem toho nedělal. Sony do toho jde naplno hned od začátku, a proto je například pro mainstream podstatně viditelnější.

Hry, hry, hry

zdroj: Sony

Opravdu moc rád bych napsal, že jsem bytostně přesvědčen o tom, že v Microsoftu pracují jedni z nejchytřejších lidí na světě. Že si to všechno spočítali, promysleli a že je to všechno jistojistě součást nějakého mistrovského plánu. Jenže po zpackaném launchi Xboxu One a po tom nedávném fiasku s „gameplayem“ na Xbox Series X už nevím, co si mám myslet.

Xbox Series X se přitom zatím rýsuje docela dobře. Konzole vypadá zajímavě, ovladač v pohodě, MS slibuje velký výkon a tak dále a tak dále... Jenže mě osobně nezajímá ovladač a už vůbec ne to, jestli bude konzole vypadat jako hranatý komín, nebo jako router s papíry po stranách. Já se rozhoduju podle her a jestli poběží Assassin’s Creed Valhalla nebo Cyberpunk 2077 na jedné platformě o trošku líp než na jiné, je mi upřímně jedno. Případné rozdíly budou stejně minimální.

Zásadní rozdíly ale budou v exkluzivních hrách, kde je Sony na koni podobně jako Nintendo. Microsoft zvolil prazvláštní strategii a je otázkou, kolik exkluzivních her bude Xbox Series X mít. Uznávám, že je to trochu slovíčkaření, jenže to nic nemění na tom, že pokud jsem to správně pochopil, nebude mít Xbox Series X minimálně rok/dva žádnou exkluzivní hru.

Alespoň tedy od first party studií. Jestliže tedy další Forza Horizon vyjde na PC, Xbox One (X/S) i Xbox Series X, tak je to sice sympatický krok, ale v takovém případě si může MS strčit XSX za klobouk – raději sáhnu po PC verzi.

Microsoft je ve hrách hrozně pozadu a ano, sice relativně nedávno nakupoval, ale ruku na srdce – opravdu dokáží třeba v Double Fine či Compulsion Games vytvořit takovou pecku, že si kvůli tomu všichni poletí s vyplazeným jazykem koupit nový Xbox?

Pamatuju si, že mi tehdy obočí nejvíc zvedl nákup Ninja Theory a na jejich další hru jsem moc zvědavý, ale už ani oni nejsou zárukou kvality. Nebo vy a vaši kamarádi snad hrajete Bleeding Edge? Týmovou akci, která vyšuměla rychleji než Battleborn?

Jasně, Microsoft nám možná vytře zrak s novým Fable. Ale zaprvé jedna vlaštovka jaro nedělá a zadruhé si to raději zahraju na PC, kde to (nejspíš) taky vyjde.

42

zdroj: Sony

Sony to sice trvalo, ale minimálně v mých očích teď má v nové generaci nakročeno výrazně lépe než Microsoft. Každopádně pro Sony to podle mě není o tom, jak porazit Microsoft. Spíše to bude o tom, jak přimět co nejvíc majitelů PS4 k co nejdřívější koupi PS5. Strategie je jasná: říct a především ukázat hráčům, že se tady pojede pořád ve stejných kolejích. Tedy ve vydávání velkých exkluzivních pecek, které si nikde jinde nezahrajte.

Zatím jsme navíc viděli jen hrstku lákavých věcí. Vsadím boty, že na oznámení dalšího God of War nebudeme dlouho čekat a kdo ví, možná dojde i na Uncharted nebo Wipeout. A to by bylo, aby neměli vývojáři z některého z interních studií v záloze hned několik nových značek.

Game Pass dobrý, zpětná kompatibilita moc fajn, ale co naplat. Já se už nemůžu dočkat dalšího dobrodružství Aloy a těším se na nové pohupování v kůži Spider-Mana. Čert vem globální komunikační strategie nadnárodních korporací. Ty si můžeme rozebírat horem dolem, ale ve výsledku jde stejně o hry.

Konzolové generace jsou maraton. A zatímco Sony tentokrát možná vyběhla s menším zpožděním, Microsoft se střelil do nohy. Už zase.

zdroj: Sony