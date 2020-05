Sledujte s námi představení her pro Xbox Series X včetně nového Assassin's Creed Valhalla

Xbox Series X

- Video autor: Redakce Games.cz

Dnes v podvečer startuje první z řady streamů nazvaných Xbox 20/20, které mají každý měsíc až do vydání nové generace konzole od Microsoftu odhalovat chystané hry pro Xbox Series X. Ale protože Microsoft v exkluzivitu moc nevěří, spousta těchto her vyjde i u konkurence na PlayStationu 5 a samozřejmě také na počítačích. Má proto smysl sledovat dnešní stream i v případě, že vám Xbox nic neříká.

Stream startuje už za půl hodiny v 17:00 a my si ho v živém přenosu rovnou okomentujeme. Můžete ho sledovat s námi a diskutovat v chatu o odhalených novinkách. Mezitím budeme to nejzajímavější zpracovávat do samotných článků, takže pokud dáváte přednost psanému textu před videem, stačí si chvíli počkat.

Microsoft přislíbil, že se v dnešním streamu novinek ukáže čerstvý Assassin's Creed Valhalla a má se za to, že půjde vyloženě o záběry z hraní. Svou troškou do mlýna přispějí mnohá partnerská studia Microsoftu a neobejde se to ani bez menších indie týmů z celého světa.

zdroj: vlastní

Je otázka, jestli se právě zde a právě dnes Ubisoft vytasí i se svými dalšími chystanými hrami jako Watch Dogs Legion a Gods & Monsters, nebo si to nechá na jiný stream Xbox 20/20, či úplně jiný pořad. Sám Microsoft musí dříve či později zařadit do programu Halo Infinite a jistou šanci má i Senua's Saga: Hellblade II.

Už za půl hodiny budeme moudřejší, tak se nezapomeňte dívat s námi na YouTube, Twitchi a Mixeru, kde nám všude můžete klást případné dotazy a diskutovat s námi o zveřejněných novinkách.