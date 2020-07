Game Pass momentálně moc nevydělává. Ale prý je to tak v pořádku

28. 7. 2020 17:00 | autor: Pavel Makal

Microsoft v aktuální generaci možná nemůže Sony konkurovat na poli exkluzivních titulů, v čem ale jednoznačně vítězí, je úroveň služeb. Zpětná kompatibilita s minulými generacemi, chystaná revoluce v podobě Project xCloud a hlavně Xbox Game Pass, tedy předplatné, v rámci něhož máte k dipozici stovky titulů za doslova pár korun měsíčně.

V souvislosti s Game Passem se často bavíme o tom, jak se Microsoftu může podobně velkorysá nabídka vyplatit a do jaké míry jde o udržitelný model. Zejména s přihlédnutím k závazku, že všechny tituly, které vyjdou pod hlavičkou Microsoft Game Studios, budou v Game Passu k dispozici hned v den vydání, což velmi efektivně eliminuje nutnost pořizovat si nové AAA hry za plnou cenu.

K tomuto tématu se nyní vyjádřila osobnost z nejpovolanějších, hlava marketingu Xboxu Aaron Greenberg. Ten v rozhovoru pro kanál What‘s Good Games připustil, že z krátkodobého hlediska není Game Pass pro Microsoft skutečně rentabilní. Zároveň ale vysvětlil, že to v tomto případě není důležité. Microsoftu jde momentálně o budování zákaznické základny. Greenberg tedy obavy hráčů o finanční situaci v Microsoftu přechází velmi žoviálně:

„Vždycky se smějeme, když o tom slyšíme. Prosím, nebojte se o nás. Microsoft bude v pořádku. Zvládneme to, myslím, že budeme v pohodě. S Game Passem se soustředíme hlavně na poskytnutí co nejlepší přidané hodnoty, i když nás to krátkodobě něco stojí. Je to ale o jiném nastavení přemýšlení. Pokud optimalizujete profity, můžete se ptát, jak získat co nejvíce z každého zákazníka, nebo to otočíte a položíte si otázku, jak poskytnout příznivcům co nejvíce. Pokud to uděláte, získáte fanoušky na celý život.“

Greenberg pokračuje v tom smyslu, že pokud jste s Game Passem a jeho hodnotou spokojeni, je velká šance, že jej doporučíte kamarádům a známým. Dobré jméno a stará dobrá šeptanda je podle něj stále tím nejlepším marketingem. Microsoft bere Game Pass jako dlouhodobou záležitost, která sice momentálně negeneruje kdovíjaký zisk, ale nakonec přinese benefity zákazníkům i firmě.

Připomeňme, že Xbox Game Pass je momentálně k dispozici na Xboxu i na PC. Varianta Game Pass Ultimate obsahuje obě platformy včetně Xbox Live Gold, navíc do ní brzy přibude i přístup ke streamování obsahu přes xCloud.