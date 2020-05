Intel konečně představil nové procesory do desktopu. Mají se hráči nač těšit?

- Hardware autor: Jiří Svák

Nové procesory Intel dostávají více jader, zvyšují maximální takty a podporují HyperThreading napříč všemi řadami Core (i3 až i9). Ceny zůstávají na úrovni minulé generace. Novinkám ale nebudou stačit stávající základní desky, nutný bude upgrade na socket LGA 1200. Nemůžeme čekat ani nějaké zásadní navýšení IPC či energetické efektivity: procesory Comet Lake-S jsou stále postaveny na 14nm architektuře Skylake.

Kontext vydání

Pokud jste v posledních letech alespoň trošku sledovali vývoj hardware, neuniklo vám, že Intel má se svými procesory problém s přechodem na modernější výrobní proces. Zatímco jeho rival AMD v roce 2017 úspěšně rozjel novou generaci procesorů Ryzen a později přešel na nejmodernější 7nm výrobní proces, Intel stále masivně spoléhá na své 14nanometrové tranzistory, které si svou premiéru odbyly už v roce 2014 a na nichž firma založila svou architekturu Skylake, z níž vychází dodnes.

Pro nezasvěcené to může znít jakou pouhé číslo, nicméně modernější výrobní proces, který produkuje menší tranzistory, má výrazný vliv na vlastnosti čipu. I díky němu jsou aktuální desktopové Ryzeny 3000 od AMD úspěšné a překonávají Intel v IPC, energetické efektivitě, cenové výhodnosti a ve většině případů také výkonu.

Pravda, 10nm procesory Intelu už na trhu jsou – ale jen v podobě mobilních modelů do notebooků. To netěší hardwarové nadšence a PC hráče, kteří už dlouho neviděli od modrého týmu žádný přelomovější produkt do desktopového socketu.

Ostatně to ilustruje i životní cyklus dnes již předcházející generace Coffee Lake Refresh. Nepočítám-li různé obměny téhož modelu jako třeba varianty „F“ bez integrované grafiky nebo výše taktovaný flagship i9-9900KS, posledními novinkami jsou vskutku osmijádra Intel Core i9-9900K a 9700K z podzimu/zimy roku 2018. To je více než rok a půl – v drtivé konkurenci Ryzenů 3000.

Problém je, že nabídka Intelu do desktopu už několik let sestává ze stále revidované architektury Skylake na 14nm výrobním procesu. Momentálně jde asi o pátou „optimalizaci“, která nese označení 14nm+++.

Není divu, že si z toho mnozí čtenáři tropí žerty a ptají se, kam až Intel může zajít. Dočkáme se procesorů 14+++++? V minulosti Intel ukázal, že nemá problém zákazníkům předkládat jako zbrusu novou generaci o 100 MHz vyšší boost a mírný nárůst IPC – za plnou cenu.

Naštěstí vlivem konkurenčního AMD se Intel musí snažit více. Efekt to mělo na původní řadu Coffee Lake z roku 2017, kdy společnost uznala, že „čtyři jádra musí stačit všem“ už neplatí a uvedla do mainstreamu premiérová šestijádra a později s refreshem i osmijádra.

Modely Core i9-9900K a 9700K ale ukázaly, že Intel už nemá se stávající mikroarchitekturou na 14nm procesu příliš rezervu pro další evoluci. Obzvláště osmijádro s 16 vlákny i9-9900K spotřebuje v zátěži spousty energie a je těžké ho uchladit. Mnozí z vás si určitě vzpomenou na kauzu se základními deskami, kdy udržení vysokého turba procesoru záviselo na tom, jak výrobce nastavil limity napájení. Některé kusy dosahovaly tabulkového boostu pouze v krátkých oknech, jiné desky zase v honbě za co nejvyšším výkonem povolily limity, které až 2× převyšovaly deklarované TDP 95 W. Což znovu rozvířilo diskuze, co vlastně TDP indikuje. Ale to je na jiný článek.

Nové procesory a jejich parametry

Nová, 10. generace desktopových procesorů Comet Lake-S je každopádně znova postavena na 14nm výrobním procesu a stále jde technicky o mikroachitekturu Skylake. Upgrade je to ale významnější, protože se Intel rozhodl znova zvýšit počet jader a zapnout HyperThreading napříč řadami i3 až i9.

U nejvyšších modelů Core i9 tak máme nově 10 jader a 20 vláken, osmijádra se pak přesunula do řady i7. Všechny procesory i5 mají nyní konfiguraci 6 jader / 12 vláken (dříve jsme si za HT museli připlatit na vyšší modely i7). Podobně to vypadá také u Core i3, kde jsou všechny čipy již s 8 vlákny. Čistá čtyřjádra v nové generaci už nenajdeme.

Změna je to významná kvůli faktu, že Intel nezvyšuje ceny. Nejvyšší model i9-10900K s 10 jádry a 20 vlákny tak nese doporučenou cenovku stejnou jako osmijádro i9-9900K z minulé generace: 488 USD (s naší daní po přepočtu asi 15 000 Kč). Rovnou ze startu pak Intel nabízí variantu KF bez integrovaného grafického jádra (které hráči v drtivé většině vůbec nevyužijí, takže palec nahoru) za 472 USD. A komu by nezáleželo na taktování, může mít 10jádro s 20 vlákny od 439 USD, respektive 422 USD (F verze). Díky udržení cen budou mít novinky lepší poměr cena/výkon než předcházející generace. Otázka ale je, zda to bude stačit na AMD.

Zvýšené jsou i maximální frekvence. Core i9-10900K se honosí taktem až 5,3 GHz jednoho jádra a až 4,9 GHz při zatížení všech 10 jader. Důležité ale je vysvětlit, jak takových hodnot Intel dosáhl. CPU Comet Lake-S totiž nemají pouze jednu úroveň boostu, ale rovnou tři:

Turbo Boost 2.0: Tradiční boost, jak ho známe – procesor při zatížení automaticky navýší takt, pokud mu v tom nezabrání nějaký zádrhel. S takovým boostem může hráč počítat za normálních provozních podmínek.

Turbo Boost MAX 3.0: Algoritmus vybere dvě nejsilnější jádra, která dokáže vyhnat o dalších 100 MHz výše. Zátěž se procesor snaží primárně směřovat na tuto dvojici.

Thermal Velocity Boost: Pokud to chlazení umožňuje, algoritmus povolí ještě dalších 100 MHz navíc. Redakce techpowerup od Intelu vyzvěděla, že hranice je u desktopových čipů 70 °C. Zvýšení platí jak pro jedno jádro, tak i při zatížení všech.

TPD nejvyšších modelů poskočilo na 125W, což vzhledem k přírůstku dvou fyzických jader dává smysl. Alespoň ve srovnání s osmijádry Coffee Lake Refresh, která měla TDP 95 W. Později vydaný osmijádrový model Core i9-9900KS s 5GHz boostem už totiž měl TPD 127 W. Podobného boostu (4,9 GHz allcore) dosahuje Core i9-10900K také, ale k tomu má ještě 2 jádra k dobru, tak bůhví, jaká bude reálná spotřeba.

Jak už ale víme, TDP Intelu je vypočítáváno ze základních taktů, takže jde o indikátor značně zavádějící, jelikož na základních taktech procesor téměř nikdy neběží. Dle neoficiálních informací bude spotřeba ve vyšších stavech podstatně vyšší, výrobci základních desek prý cílí až na 300W odběr.

Vyšší odběr a z toho vyplývající nároky na chlazení hodlá Intel kontrovat optimalizacemi zapouzdření procesorů. Nejvyšší modely by měly mít nižší pouzdro čipu, naopak rozvaděč tepla, na pouzdro doléhající, by měl být zase tlustější. Pouzdro tak bude odvádět teplo rychleji a IHS zase bude mít vyšší tepelnou kapacitu. Dobrou vodivost kontaktu bude zajišťovat pájka (žádná pasta šedivka). S výkonným chladičem by tak měly čipy běžet chladnější. Alespoň teoreticky.

Z výše popsaného by mohli těžit také overclockeři. Těm Intel vyšel vstříc a v nové generaci umožňuje nastavit HyperThreading individuálně pro každé jádro. Vylepšený bude i tuning napájení, křivka voltáže a frekvencí bude jemnější, přetaktovat prý půjde také sběrnice PCI Express. Změny bude reflektovat dvorní utilitka Intel XTU.

Pr úplnost ještě dodám, že Comet Lake-S budou nativně podporovat paměti s frekvencí DDR4 2933 MHz. To ale hráče příliš nezajímá, ti stejně nastaví vyšší XMP profil. Nechť ale vědí, že nové procesory zase o kousek posouvají přetaktování pamětí, dle techpowerup budou moci frekvence přesahovat až 5000 MHz.

Výkon Comet Lake-S

Jelikož jde o launch čistě papírový, žádné dostupné procesory na trhu ještě nejsou a na testy stále platí embargo, které by podle zahraničních zdrojů mělo skončit někdy na konci května. Mluví se o 20. nebo 27. květnu, kdy by měly nové čipy dorazit také na pulty obchodů. Do tohoto data se tedy nedočkáme žádných recenzí třetích stran.

Jak to ale bývá, nějaké výkonnostní benchmarky přece jen unikly, nicméně za jejich pravost nemůžu dát ruku do ohně, tak je berte s rezervou.

Podle nich to vypadá, že se s Comet Lake-S nedočkáme žádného překvapení. Novinky pravděpodobně půjdou cestou mírného pokroku v mezích zákona, tedy nárůst výkonu bude maximálně tak úměrný počtu přidaných jader a navýšení frekvence. Desetijádra tedy obsadí nejvyšší výkonnostní příčky, ale majitelé nynějších top modelů asi nebudou mít žádný důvod k upgradu. Smysl budou mít procesory pro kupující, kteří se chystají přejít na novější platformu. Za své peníze tak pravděpodobně dostanou více jader, než by tomu bylo dříve.

Nová patice LGA 1200 a čipset Z490

Nové procesory Comet Lake-S mají vyšší nároky na napájení, proto vyžadují nové základní desky. Mění se počet pinů, takže došlo ke změně patice. Novinky tak budou pasovat pouze do socketu LGA 1200.

Otázka je, zda takovou změnu nevyžadují pouze nejvyšší modely Core i9. Ty méně výkonné, s počtem jader nepřesahujícím předcházející generaci, by se dle mého názoru spokojily i s aktuálními možnostmi napájení desek Z370/Z390. Byl by v tom pro neznalého zákazníka asi trochu guláš, ale i dříve jsme zvládli situaci, kdy do jedné desky pasovaly procesory vícero generací a kompatibilní modely museli výrobci/prodejci oštítkovat. Vzhledem k tomu, že čipset Z490 nepřináší v zásadě nic nového, kromě vylepšení konektivity, nemá z pohledu zákazníka jeho uvedení žádný smysl.

Smysl to má ale s výhledem do budoucna. Některé desky Z490 totiž indikují podporu PCIe 4.0. Procesory Come Lake-S ale stále zůstávají na verzi 3.0. Je tak jasné, že další generace CPU Intel už podporu rychlejší revize PCI Express bude podporovat a nové desky s tím dopředu počítají.

Z neoficiálních informací už víme, že půjde pravděpodobně o řadu Rocket Lake, která by údajně měla dorazit na trh ještě tento rok! Nové desky a čipset tak vycházejí s vědomím blízkého vydání dalších produktů. To není moc dobrá známka pro novinky Comet Lake-S. Jako by šlo o zpožděnou, pouze přechodnou generaci CPU. Tak uvidíme, jaký dojem si odneseme z testů, které by měly na internet dorazit 20. nebo 27. května.