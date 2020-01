AMD představilo nové procesory Ryzen 4000 pro notebooky a 64jádrový Threadripper (CES 2020)

- Hardware autor: Jiří Svák

Nová generace APU Ryzen 4000, známá také pod kódovým označením Renoir, přináší 7nm jádra Zen 2 i do notebooků. Zároveň zdvojnásobuje počet jader oproti minulé generaci. A aby těch jader nebylo málo, AMD na CES představilo i 64jádrový Threadripper, který při své ceně přidá další vrásky Intelu.

Nové procesory AMD Ryzen 4000

I když v názvu nové řady mobilních procesorů figuruje číslo 4000, neznamená to, že jde o další generaci Ryzenů se zbrusu novými jádry Zen 3. APU Ryzen, tedy procesory s integrovaným grafickým čipem, jsou o jednu generaci pozadu oproti desktopovým modelům. Zatímco desktopové Ryzeny 3000 přinesly minulý rok jádra Zen 2 postavená na 7 nm procesu, ve stejný rok představené mobilní Ryzeny 3000 byly vyráběny ještě starším 12nm procesem a nesly pouze jádra Zen+. Dnes už je ale technologické manko dorovnáno a s představením Ryzenů 4000 bude 7 nm tepat i v noteboocích.

Nová APU přinášejí do přenosných počítačů až 8 jader a 16 vláken, a to v rámci TDP 15 W (konfigurovatelné v rozsahu 12 až 25 W). To je dosud nevídaná hodnota – minulá generace končila na 4 jádrech / 8 vláknech. Takty u nejvyššího modelu se zastavují na slušných 4,2 GHz turbo (takže pravděpodobně při zatížení jednoho jádra a v rámci krátkého časového okna i s překročením limitu TDP – uvidíme v testech).

Celkem bylo představeno 8 nových procesorů rozdělených do dvou tříd. Pět kusů patří do nízkonapěťové řady „U“ s TDP 15 W pro tenké notebooky, dva modely nesou označení „H“ a jedná se o procesory do výkonnějších (herních) stanic s TPD až 45 W.

I ve srovnání s Intelem vypadají procesory parametrově dobře. Intel, tradičně silný v mobilním segmentu, už svá osmijádra s 16 vlákny do notebooků osazuje, ale jde o výšeodběrové high-end křemíky, které se do TDP 15 W určitě nevejdou – srovnatelný počet jader a vláken má v notebooku až Intel Core i9-9980HK s TDP 45 W.

Ryzeny 4000 jsou tak pro AMD velmi důležitým produktem, protože takový počet jader při tak nízkém TDP slibuje značně zlepšenou energetickou efektivitu. 7nm architektura a optimalizace nových procesorů by také mohla pomoci ve snížení spotřeby mimo zátěž, která je důležitá pro delší výdrž baterie. V tom je Intel zatím na koni, a podle toho vypadá i nabídka procesorů v noteboocích.

Vylepšení prezentovaná AMD každopádně vypadají slibně: dvojnásobný výkon na watt oproti druhé generaci APU Ryzen, celkové snížení odběru asi o 20 %.

Ale zpátky k parametrům. Integrovaná grafika v Ryzenech 4000 je také postavena na 7nm procesu, bohužel jde stále o architekturu Vega, nikoliv aktuální Navi. U iGPU také došlo ke snížení počtu výpočetních jednotek (CU). Nejvyšší APU minulé generace neslo až 11 CU, zatímco vrcholný model nových APU má jednotek jen 8.

I přesto AMD tvrdí, že výkonnostně je na tom grafika lépe než předcházející generace. Může za to samozřejmě přechod na 7nm výrobní proces, ale své přinesly i optimalizace. Vega 8 tak dosahuje podstatně vyšších taktů jádra, údajně až 1750 MHz. Srovnání výkonu se svými staršími APU ale AMD neposkytlo, data tak máme pouze pro konkurenční Intel Core i7-1065G7, nad nímž novinka samozřejmě vítězí ve všech metrikách.

Pro výkon integrovaného grafického čipu je také důležitá propustnost systémové paměti. Ta je s grafikou sdílena a přímo ovlivňuje její výkon. Oficiálně teď APU AMD podporují paměti DDR4 s taktem až 3200 MHz a nízkonapěťové LPDDR4X s taktem až 4266 MHz.

Regresí oproti desktopovým Ryzenům 3000 je ale absence PCIe 4.0, nová APU využívají pouze standard PCIe 3.0. Zásadní nevýhodu v tom ale nevidím. Propustnost PCIe 4.0 je prakticky využitelná jen u high-end pracovních systémů, což zařízení vybavená notebookovými procesory úplně nejsou.

Nové Ryzeny by měly v noteboocích dorazit na trh už v první půli roku 2020. AMD slibuje více než 100 „systémů“ postavených na nových procesorech. Z prezentace zatím vyplynuly 3 konkrétní modely: Yoga Slim 7 od Lenova (Ryzen 7 4800U), Zephyrus 14 (nespecifikovaný Ryzen 4000 H) a Dell G5 SE (nespcifikovaný Ryzen 4000 H).

AMD SmartShift

S Ryzeny 4000 souvisí i nově představená technologie AMD SmartShift. Ta umožňuje korigovat napájení mezi CPU a dedikovanou grafikou (momentálně asi jen AMD) podle potřeb běžící úlohy. Typický příklad představují některé hry, které dají zabrat grafice, ale procesoru už tolik ne. SpeedShift by tak poskytl více energie grafickému čipu, zatímco CPU by utlumil. Umím si představit, že u notebooků se společným chlazením obou komponent by se tak mohlo dosáhnout zajímavých výsledků.

AMD Threadripper 3990X: 64 jader a 128 vláken do mainstreamové patice

Kdo by tomu ještě před pár lety věřil, že do spotřebitelského počítače budeme moci osadit procesor se 32 jádry a 64 vlákny a hle, dnes už máme nejen to, ale také Ryzen Threadripper 3990X, který má jader 64 a vláken rovnou 128. Na hraní her úplně výhodný nebude, ale pro náročné tvůrce obsahu nebo semi-profesionály jde o vítaný přídavek do portfolia HEDT procesorů.

Threadripper v této cenové třídě sráží s přehledem konkurenci na kolena. Ač musíme brát oficiální benchmarky prezentované na pódiu vždy trochu s rezervou, výsledek Threadripperu 3990X v renderování pomocí V-Ray je oproti Intelu více než přesvědčivý. Nárůst výkonu je 30 % ve srovnání s duálním systémem se dvěma Xeony Platinum (56 jader, 112 vláken), cena je přitom pětinová. Uznání zaslouží i takty při tak velkém množství vláken: základní je 2,9 GHz, turbo až 4,3 GHz.

AMD Ryzen Threadripper přijde na trh 7. února za cenu 3990 amerických dolarů. Žádná lidovka, ale ten výkon!