Intel nové procesory Comet Lake-S neoznámil. Místo toho ale ukázal svou grafiku DG1 do desktopu (CES 2020)

- Hardware autor: Jiří Svák

Od tiskovky Intelu na CESu jsme očekávali představení nových procesorů Comet Lake-S do stolních počítačů – tedy takových, které zajímají hráče. K tomu ale nedošlo, místo toho se firma věnovala svým momentálně oblíbeným tématům: AI, autonomním vozidlům a dalším „data-driven“ záležitostem. Přesto se fanoušci hardware dočkali alespoň jednoho zajímavého představení: premiéry dedikované grafické karty architektury Xe, s níž se Intel hodlá dostat i do herních počítačů.

Ale nejprve kontext ke zmíněným procesorům Comet Lake. Půjde o desátou generaci Core, stále ale na 14nm výrobním procesu. 10nm procesory má společnost pouze v noteboocích (řada Ice Lake) a jde vyloženě o nízkonapěťové kousky (nejvyšší model Intel Core i7-1065G7 má TDP 25 W).

I v další generaci tak bude Intel odkázán na již zastarávající výrobní proces, takže je jasné, že nedojde k nějakému zásadnímu vývoji. Comet Lake-S, jak se varianty procesorů do desktopové patice označují, by měly dostat zase o kousek vyšší turbo a pravděpodobně o dvě jádra navíc v případě nejvyšších modelů. Hypotetický Intel Core i9-10990K by tak měl mít 10 jader a 20 vláken. S tím samozřejmě přichází zlepšení vícevláknového výkonu, ale na druhou stranu také vyšší nároky na napájení, které už, přiznejme si, i v aktuálních modelech i7-9700K a i9-9900K překročily ideální stav.

Možná proto se Intel o nových procesorech nechtěl příliš rozmluvit, ačkoli podle četných informací na internetu by mělo být vydání řady Comet Lake-S na spadnutí.

Raději se tak pojďme podívat na nadějnější produkt: grafickou kartu Intel DG1, respektive její předprodukční vzorek, který Intel představil na CESu hned nadvakrát.

Nejprve to bylo v rámci prezentace Intelu, kde se první dedikovaná grafika Intelu objevila v notebooku společně s dosud neuvedeným procesorem Tiger Lake (další generace mobilních CPU Intel, která někdy v budoucnu nahradí momentálně nastupující Ice Lake).

Čip DG1 v notebooku poháněl hru Destiny 2 pravděpodobně ve Full HD. Píšu pravděpodobně, protože Intel neposkytl účastníkům žádné podrobné technické info. Po prezentaci nicméně mohli redaktoři vzít do ruky ovladač a hru na stánku Intelu vyzkoušet.

Z analýzy videozáběrů, kterou provedla redakce GamersNexus, vyplynulo rozlišení 1080p, detaily LOW a něco mezi 30 a 45 FPS. Bohužel, input lag ovládání byl vysoký, což bylo u kompetitivní střílečky nepříjemné. Nutno ale zdůraznit, že se jedná o předprodukční vzorek ve fázi vývoje, hodnotit tak můžeme spíše fakt, že hra na GPU Intel jela bez artefaktů nebo pádů. Odhadované hodnoty výkonu nejsou finální a do vydání se s nejvyšší pravděpodobností ještě diametrálně změní.

Druhou premiéru si karta odbyla na uzavřeném mítinku pro novináře, kde se vzorek DG1 již objevil jako karta do slotu PCIe, tedy ve formátu určeném pro stolní PC. Jde o takzvaný SDV, Software Development Vehicle, což představuje jakýsi prototyp rozesílaný vývojářům, aby se s architekturou GPU seznámili.

Model byl osazen v malé prosklené skříni, kde bylo vidět, že karta nepotřebuje ke svému běhu přídavné napájení, ale vystačí si se 75 W z PCIe slotu. Chladič zabírá dva sloty a využívá jeden axiální ventilátor. Na to, že jde o vzorek pro vývojáře, je kryt karty neobvykle designový a obsahuje dokonce i RGB podsvícení. Kromě snímků z akce máme i oficiální fotografie a rendery přímo od Intelu, tak se můžete pokochat.

V rámci akce spustil Intel na počítači Warframe v rozlišení Full HD, ale pochopitelně znova neposkytl žádné údaje o výkonu. Hra však fungovala, prototyp tedy dokazuje, že Intel je schopný přivést na trh funkční produkt.

Obě dema zároveň ukazují, jaké plány má Intel se svou GPU architekturou Xe. Vyvíjí ji jako univerzální platformu, která pokryje všechny segmenty trhu: od nízkonapěťových notebooků přes stolní počítače až po servery nebo supercomputing. Představy jsou to ambiciózní, tak jsem zvědavý, jak se to Intelu podaří – a hlavně v jakém časovém horizontu. Konkurence totiž nespí.