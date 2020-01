Hardware Club #46: Není už těch jader trochu moc? AMD na CES 2020 a další best of veletrhu

- Podcast autor: Redakce Games.cz

AMD je teď všude plno. I když vám to už může připadat monotónní, nedá se svítit, AMD momentálně jede a jeho novinky budí pozornost. To by se dalo říct také o tiskovce na půdě CES 2020, kde AMD představilo další nové produkty. Je libo 64 jader a 128 vláken do spotřebitelského počítače?

Pro každého ale keynote AMD tak zářný nebyl. Firma se oficiálně nepochlubila s novým grafikami, které by dokázaly ohrozit dominanci Nvidia v high-endu, nic neprozradila ani o další generaci desktopových Ryzenů s jádry Zen 3. Oproti Intelu to byla ale ještě poměrně úspěšná prezentace, co se hardware týče. Intel momentálně jede na vlně AI a autonomních vozidel, takže pro hráče toho moc nepředvedl. Ale i to málo si probereme. Stejně jako další zajímavé novinky z CES 2020. A když už budeme u těch procesorů, dovolíme si malé zamyšlení nad nárůstem počtu jader v poslední době. Má takové zvyšování ještě smysl pro běžného uživatele? Sejdeme se live na mixeru v tradiční čas od 16:00. Dotazy a připomínky neváhejte posílat do chatu/komentářů u videa, případně je směrujte do dedikované diskuze nebo na email podcast@games.cz. Děkujeme za přízeň!