Acer představil 55" herní OLED monitor (CES 2020)

- Hardware autor: Jiří Svák

Před nedávnem jsme se těšili ze 4K monitorů s vysokou obnovovací frekvencí a dnes už máme na trhu 4K monitory s 120Hz OLED panelem. Svatý grál zobrazovacích technologií se pomalu propracovává i do hráčských periferií, i když s úhlopříčkou 55" jde spíše o televizi než o monitor na stůl. Takový model představil Acer na CES 2020: Predator CG552K.

Acer nicméně není prvním výrobcem monitoru s podobnými parametry. Prvenství si drží Dell, který minulý rok na CES 2019 představil svůj OLED monitor Alienware AW5520QF a stihl ho od té doby přivést i na pulty obchodů (včetně těch našich českých). Monitor od Aceru ale startuje s relativně příznivější doporučenou cenovkou: oproti 4000 americkým dolarům u Alienwaru bude Predator CG552K asi o 1000 USD levnější. Stále se však pohybujeme v relacích nad 50 000 Kč, tak je otázkou, zda takový rozdíl pro cílovou skupinu reálně něco znamená.



A co vlastně za takovou cenu dostaneme? V první řade je to OLED panel s rozlišením 4K/UHD, obnovovací frekvencí 120 Hz, maximálním jasem 400 nit, úctyhodným 98,5 % pokrytím barevného spektra DCI-P3 a podporou G-Sync a FreeSync.



Otázky trochu budí jas 400 nit a certifikace DisplayHDR 400. HDR obsah je známý tím, že potřebuje pro své adekvátní zobrazení vysoký jas. U LED panelů, tedy displejů s LED podsvícením, je nutné, aby byl maximální jas co nejvyšší, třeba až 1000 nit, aby to vyvážilo neschopnost LED televize zobrazit opravdu hlubokou černou (u LED televizí je i ta nejtmavší černá vždy trochu šedivá, právě kvůli prosvítajícímu podsvícení).

Hodnoty jasu dle certifikace DisplayHDR. Zdroj: Hodnoty jasu dle certifikace DisplayHDR. Zdroj: displayhdr.org

OLED televize na druhou stranu podsvícení nemají, každý pixel displeje vydává světlo sám o sobě, takže vypnutý bod je opravdu černý. Pro dosažení potřebného dynamického rozsahu tak OLED televize takto vysoké hodnoty jasu nepotřebují. Proto zde máme certifikaci DisplayHDR 400 TrueBlack, která bere vlastnosti OLED panelů v potaz. Buďto jde ze strany Aceru o přehlédnutí, anebo Predator CG552K opravdu dosahuje na certifikaci DisplayHDR 400 (bez přívlastku), což znamená celoplošnou udržitelnou svítivost minimálně 320 nit. To je oproti verzi TrueBlack lepší hodnota (250 nit). Uvidíme v testech.

Konektivita Acer Predator CG552K zahrnuje tři porty HDMI 2.0, dva porty DisplayPort v1.4, port USB-C a dva porty USB 2.0 / USB 3.0. Je trochu škoda, že Acer pro produkt nezvolil vyšší standardy rozhraní, takto bude propustnost na hraně a pravděpodobně se dočkáme nějakého podvzorkování obrazu, aby přenos dat stačil.

Velkým lákadlem OLED panelu je pro hráče nicméně odezva. Ta je téměř okamžitá a překonává i ty nejrychlejší TN panely (nebo se jim alespoň vyrovná). Konkrétně u tohoto modelu by mělo jít o 0,5 ms GTG (gray to gray, z šedé do šedé) při obnovovací frekvenci 120 Hz.

Parametry jsou to úctyhodné, jejich vytížení ale bude vyžadovat neméně úctyhodnou sestavu. 120 Hz při 4K? U AAA her je to parketa až nejvýkonnější RTX 2080 Ti. Monitor ale na trh zamíří v době nástupu nových konzolí, takže jeho cílení na next-gen se jasně nabízí.

Výsadní pozici Predatoru CG552K (nebo spíše obecně velkých herních OLED monitorů) ale trochu kazí aktuální OLED televize. Vyšší řady (třeba od LG) už také mají nativní obnovovací frekvenci panelu 120 Hz, podporu adaptivní synchronizace a rychlou odezvu (součást OLED technologie).

Výhodou monitoru by tak mohl být nízký input lag, který televize kvůli svým dodatečným obrazovým úpravám často zvyšují. I tady se ale situace už lepší, novější modely umožňují zapnout herní mód, který podobný postprocesing vypíná, a dokážou tak ušetřit milisekundy na vstupu.

Uvidíme, jak si Predator CG552K povede v testech a jaké výhody oproti televizím nabídne. Počkat si budeme muset až do třetího čtvrtletí roku 2020, kdy monitor údajně vstoupí na trh.