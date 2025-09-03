Zkontrolujte hardwarové nároky Dying Light: The Beast. Od dvojky se znatelně zvedly

Techland odhalil hardwarové požadavky a PC funkce pro Dying Light: The Beast. Hra, která byla z původního srpnového data odložena na 19. září, poběží na vylepšené verzi enginu Chrome a už teď je jasné, že půjde o technický skok oproti Dying Light 2 Stay Human. Požadavky jsou znatelně vyšší, kdo bude chtít mezi zombíky běhat naplno, musí si připravit pořádně výkonný stroj. Na druhou stranu, na minimální detaily hru stále rozjedete i na skoro deset let staré grafické kartě.
Vedle náročnějších specifikací nabídne titul také podporu moderních technologií – raytracing, ultraširoké rozlišení i nejnovější upscale a generování snímků od všech tří velkých hráčů: Nvidia DLSS 4, AMD FSR 4 a Intel XeSS 2. Chybět nebude ani optimalizace odezvy pomocí Nvidia Reflex 2, AMD AntiLag 2 a Intel Xe Low Latency.
|Minimální
|Doporučené
|Vysoké
|Ultra
|1080p 30FPS
|1440p 60FPS
|4K 60FPS
|4K 60FPS
|Grafické nastavení
|Nízké
|Střední
|Vysoké
|Ultra (raytracing s generováním snímků)
|Grafická karta
|Nvidia GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 5500 XT / Intel Arc A750
|Nvidia GeForce RTX 3070 Ti / AMD Radeon RX 6750 XT / Intel Arc B580
|Nvidia GeForce RTX 4070 Ti / AMD Radeon RX 7900 GRE
|Nvidia GeForce RTX 5070 AMD / Radeon RX 9070 / Intel Arc B580
|Grafická paměť
|6 GB
|8 GB
|12 GB
|12 GB
|Procesor
|Intel i5-13400F / AMD Ryzen 7 5800F
|Intel i5-13400F / AMD Ryzen 7 7700
|Intel i7-13700K / AMD Ryzen 9 7800 X3D
|Intel i9-14900K / AMD Ryzen 9 7950X3D
|RAM
|16 GB
|16 GB
|32 GB
|32 GB
|OS
|Windows 10 nebo novější
|Windows 10 nebo novější
|Windows 10 nebo novější
|Windows 10 nebo novější
|Disk
|70 GB SSD
|70 GB SSD
|70 GB SSD
|70 GB SSD
Techland navíc zveřejnil samostatnou tabulky i pro notebooky. Požadavky na operační systém a místo na pevném disku zůstávají stejné.
|Minimální
|Doporučené
|Vysoké
|1080p 30FPS
|1080p 60FPS
|1440p 60FPS
|Grafické nastavení
|Nízké
|Střední
|Vysoké
|Grafická karta
|Nvidia GeForce RTX 3050 80W+ Laptop / AMD Ryzen AI 7 350 / 360 / Intel Core Ultra 7 258V s ARC 140V
|Nvidia GeForce RTX 3080 Laptop - AMD Ryzen Al 9 370
|Nvidia GeForce RTX 4070 Laptop / AMD Ryzen Al MAX+ 395
|Grafická paměť
|6 GB
|8 GB
|8 GB
|Procesor
|Intel Core i5-12450H / AMD Ryzen 5 6600H - Intel Core Ultra 7 258V s ARC 140V
|Intel Core i7-12700H - AMD Ryzen 7 6800H
|Intel Core i7-14700HX - AMD Ryzen 9 8940HX
|RAM
|16 GB
|16 GB
|32 GB