Zkontrolujte hardwarové nároky Dying Light: The Beast. Od dvojky se znatelně zvedly

zdroj: Techland

PlayStation 4 PC Xbox One PS4 Pro Xbox One X PlayStation 5 Xbox Series

3. 9. 2025 11:30 | autor: Šárka Tmějová

Techland odhalil hardwarové požadavky a PC funkce pro Dying Light: The Beast. Hra, která byla z původního srpnového data odložena na 19. září, poběží na vylepšené verzi enginu Chrome a už teď je jasné, že půjde o technický skok oproti Dying Light 2 Stay Human. Požadavky jsou znatelně vyšší, kdo bude chtít mezi zombíky běhat naplno, musí si připravit pořádně výkonný stroj. Na druhou stranu, na minimální detaily hru stále rozjedete i na skoro deset let staré grafické kartě.

Vedle náročnějších specifikací nabídne titul také podporu moderních technologií – raytracing, ultraširoké rozlišení i nejnovější upscale a generování snímků od všech tří velkých hráčů: Nvidia DLSS 4, AMD FSR 4 a Intel XeSS 2. Chybět nebude ani optimalizace odezvy pomocí Nvidia Reflex 2, AMD AntiLag 2 a Intel Xe Low Latency.

  Minimální Doporučené Vysoké Ultra
  1080p 30FPS 1440p 60FPS 4K 60FPS 4K 60FPS
Grafické nastavení Nízké Střední Vysoké Ultra (raytracing s generováním snímků)
Grafická karta Nvidia GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 5500 XT / Intel Arc A750 Nvidia GeForce RTX 3070 Ti / AMD Radeon RX 6750 XT / Intel Arc B580 Nvidia GeForce RTX 4070 Ti / AMD Radeon RX 7900 GRE Nvidia GeForce RTX 5070 AMD / Radeon RX 9070 / Intel Arc B580
Grafická paměť 6 GB 8 GB 12 GB 12 GB
Procesor Intel i5-13400F / AMD Ryzen 7 5800F Intel i5-13400F / AMD Ryzen 7 7700 Intel i7-13700K / AMD Ryzen 9 7800 X3D Intel i9-14900K / AMD Ryzen 9 7950X3D
RAM 16 GB 16 GB 32 GB 32 GB
OS Windows 10 nebo novější Windows 10 nebo novější Windows 10 nebo novější Windows 10 nebo novější
Disk 70 GB SSD 70 GB SSD 70 GB SSD 70 GB SSD

Techland navíc zveřejnil samostatnou tabulky i pro notebooky. Požadavky na operační systém a místo na pevném disku zůstávají stejné.

  Minimální Doporučené Vysoké
  1080p 30FPS 1080p 60FPS 1440p 60FPS
Grafické nastavení Nízké Střední Vysoké
Grafická karta Nvidia GeForce RTX 3050 80W+ Laptop / AMD Ryzen AI 7 350 / 360 / Intel Core Ultra 7 258V s ARC 140V Nvidia GeForce RTX 3080 Laptop - AMD Ryzen Al 9 370 Nvidia GeForce RTX 4070 Laptop / AMD Ryzen Al MAX+ 395
Grafická paměť 6 GB 8 GB 8 GB
Procesor Intel Core i5-12450H / AMD Ryzen 5 6600H - Intel Core Ultra 7 258V s ARC 140V Intel Core i7-12700H - AMD Ryzen 7 6800H Intel Core i7-14700HX - AMD Ryzen 9 8940HX
RAM 16 GB 16 GB 32 GB
Šárka Tmějová
Nejnovější články