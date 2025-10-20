Zahrajte si Elden Ring: Shadow of the Erdtree v češtině

Pokud jste PCčkáři, kromě oficiálních překladů si můžete užívat i ty fanouškovské. Na ně se specializuje tým okolo Farflamea, který jich má na svém rubu už slušnou řadu.
Nově si v mateřském jazyku můžete užít skvělé DLC Shadow of the Erdtree pro Elden Ring. Čeština je postavená na verzi 1.04 a dostupná pro muže i ženu. Zároveň vyšla opravená kompletní čeština pro fenomenální JRPG Clair Obscur: Expedition 33. Vzhledem k nedávnému oznámení oficiálního překladu je vhodná především pro ty, kteří nechtějí už čekat.
Poslední novinkou z nadšeného překladatelského týmu je namluvená ukázka k Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. Takže jestli vám dělá problémy angličtina, podrobně se z ní dozvíte, co všechno vás vůbec po těch restartech a průtazích čeká v upírských eskapádách.