Zahrajte si Elden Ring: Shadow of the Erdtree v češtině
zdroj: FromSoftware

Zahrajte si Elden Ring: Shadow of the Erdtree v češtině

PlayStation 4 PC Xbox One PS4 Pro Xbox One X PlayStation 5 Xbox Series Switch 2

20. 10. 2025 14:41 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Pokud jste PCčkáři, kromě oficiálních překladů si můžete užívat i ty fanouškovské. Na ně se specializuje tým okolo Farflamea, který jich má na svém rubu už slušnou řadu.

Nově si v mateřském jazyku můžete užít skvělé DLC Shadow of the Erdtree pro Elden Ring. Čeština je postavená na verzi 1.04 a dostupná pro muže i ženu. Zároveň vyšla opravená kompletní čeština pro fenomenální JRPG Clair Obscur: Expedition 33. Vzhledem k nedávnému oznámení oficiálního překladu je vhodná především pro ty, kteří nechtějí už čekat.

Poslední novinkou z nadšeného překladatelského týmu je namluvená ukázka k Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. Takže jestli vám dělá problémy angličtina, podrobně se z ní dozvíte, co všechno vás vůbec po těch restartech a průtazích čeká v upírských eskapádách.

Smarty.cz
Tagy:
upíři RPG tahová JRPG akční RPG česká lokalizace soulslike belle époque
Zdroje:
Farflame
Hry:
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 Elden Ring: Shadow of the Erdtree Clair Obscur: Expedition 33
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Anno 117: Pax Romana – Podrobné představení
Anno 117: Pax Romana – Podrobné představení
Two Point Museum x Vampire Survivors
Two Point Museum x Vampire Survivors
Project Shadowglass - Early Alpha Teaser
Project Shadowglass - Early Alpha Teaser
Fight Club #746 – Moderní válka
Fight Club #746 – Moderní válka
Borderlands 4 - Bounty Pack 1: How Rush Saved Mercenary Day - Teaser
Borderlands 4 - Bounty Pack 1: How Rush Saved Mercenary Day - Teaser
Croc Legend of the Gobbos: Platinum Edition
Croc Legend of the Gobbos: Platinum Edition
Arc Raiders – Předobjednávky
Arc Raiders – Předobjednávky
Dinolords – Uzavřená alfa
Dinolords – Uzavřená alfa
Legacy of Valor – Představení
Legacy of Valor – Představení
Heroes of Might and Magic: Olden Era - Demo
Heroes of Might and Magic: Olden Era - Demo
Crusader Kings III: All Under Heaven - Oznámení
Crusader Kings III: All Under Heaven - Oznámení
Broken Sword - The Smoking Mirror: Reforged - Oznámení
Broken Sword - The Smoking Mirror: Reforged - Oznámení
Outspace - Trailer
Outspace - Trailer
World of Tanks Blitz - The Walking Dead
World of Tanks Blitz - The Walking Dead
Assassin's Creed Mirage: Valley of Memory
Assassin's Creed Mirage: Valley of Memory
Aledorn – Rozpracované intro
Aledorn – Rozpracované intro
Frictional Games – Nový projekt
Frictional Games – Nový projekt
Pokémon Legends: Z-A – Důkladné představení
Pokémon Legends: Z-A – Důkladné představení
Fight Club #744 – Dawn of War a Warhammer ve hrách
Fight Club #744 – Dawn of War a Warhammer ve hrách
Fallout: London - Rabbit & Pork DLC Trailer
Fallout: London - Rabbit & Pork DLC Trailer

Nejnovější články