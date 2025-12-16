Where Winds Meet si zahrálo přes 15 milionů lidí
zdroj: Everstone Studio

Where Winds Meet si zahrálo přes 15 milionů lidí

16. 12. 2025 12:10 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

Where Winds Meet si dál razí cestu mezi nejúspěšnější online hry letošního roku. Everstone Studio oznámilo, že během prvního měsíce od vydání se do jeho wuchsia světa podívalo přes 15 milionů hráčů. Pro srovnání – už po necelých dvou týdnech měla hra na kontě více než 9 milionů uživatelů, takže tempo růstu je mimořádné.

key art
Recenze
Where Winds Meet – recenze čínského hitu

Velkou roli v tom sehrál i nedávný start na mobilech. Verze pro iOS a Android vyšla teprve před několika dny a okamžitě otevřela hře obrovské publikum. Přesto by bylo nefér připisovat úspěch jen dostupnosti na více platformách. Where Winds Meet si hráče získává hlavně kvalitou zpracování, která je u free-to-play titulu nezvykle vysoká.

Jde o jednu z mála her zdarma, která v mnoha ohledech dokáže konkurovat plnohodnotným prémiovým RPG. Nabízí rozsáhlý otevřený svět, výrazný příběh, smysluplné aktivity, propracovaný soubojový systém i solidní postup postavy. I přes omezení typická pro free-to-play model převažují klady natolik, že hra dokáže pohltit i hráče, kteří se otevřeným online RPG běžně vyhýbají.

Smarty.cz
Zdroje:
Everstone Studio
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Divinity: Original Sin 2 - K dispozici na Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S a PS5
Divinity: Original Sin 2 - K dispozici na Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S a PS5
The Dawnless Days – Total War: Attila
The Dawnless Days – Total War: Attila
SAROS – Příběh a objednávky
SAROS – Příběh a objednávky
Out of Words – Osud čeká
Out of Words – Osud čeká
Highguard – Odhalení
Highguard – Odhalení
Clair Obscur: Expedition 33 – Aktualizace s češtinou
Clair Obscur: Expedition 33 – Aktualizace s češtinou
Diablo IV: Lord of Hatred – Hratelnost
Diablo IV: Lord of Hatred – Hratelnost
Český přenos The Game Awards 2025
Český přenos The Game Awards 2025
Control: Resonant – Představení
Control: Resonant – Představení
Resident Evil: Requiem – Třetí ukázka
Resident Evil: Requiem – Třetí ukázka
Star Wars: Fate of the Old Republic – Premiéra
Star Wars: Fate of the Old Republic – Premiéra
Pragmata – Datum vydání
Pragmata – Datum vydání
Fight Club #754 – Kočky ve hrách
Fight Club #754 – Kočky ve hrách
Microsoft Flight Simulator 2024: Stranger Things Expansion
Microsoft Flight Simulator 2024: Stranger Things Expansion
The Elder Scrolls V: Skyrim - Switch 2
The Elder Scrolls V: Skyrim - Switch 2
The Boys: Trigger Warning - Oznámení
The Boys: Trigger Warning - Oznámení
Tainted Grail: The Fall of Avalon - Sanctuary of Sarras - Oznámení rozšíření
Tainted Grail: The Fall of Avalon - Sanctuary of Sarras - Oznámení rozšíření
Conscript: Director's Cut – Ukázka
Conscript: Director's Cut – Ukázka
The Relic: First Guardian – Rodina nechaná napospas
The Relic: First Guardian – Rodina nechaná napospas
Path of Exile 2 – The Last of the Druids
Path of Exile 2 – The Last of the Druids

Nejnovější články