Where Winds Meet si zahrálo přes 15 milionů lidí

Where Winds Meet si dál razí cestu mezi nejúspěšnější online hry letošního roku. Everstone Studio oznámilo, že během prvního měsíce od vydání se do jeho wuchsia světa podívalo přes 15 milionů hráčů. Pro srovnání – už po necelých dvou týdnech měla hra na kontě více než 9 milionů uživatelů, takže tempo růstu je mimořádné.
Velkou roli v tom sehrál i nedávný start na mobilech. Verze pro iOS a Android vyšla teprve před několika dny a okamžitě otevřela hře obrovské publikum. Přesto by bylo nefér připisovat úspěch jen dostupnosti na více platformách. Where Winds Meet si hráče získává hlavně kvalitou zpracování, která je u free-to-play titulu nezvykle vysoká.
Jde o jednu z mála her zdarma, která v mnoha ohledech dokáže konkurovat plnohodnotným prémiovým RPG. Nabízí rozsáhlý otevřený svět, výrazný příběh, smysluplné aktivity, propracovaný soubojový systém i solidní postup postavy. I přes omezení typická pro free-to-play model převažují klady natolik, že hra dokáže pohltit i hráče, kteří se otevřeným online RPG běžně vyhýbají.