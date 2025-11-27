Tvůrci Enemy Territory hrozí zavření. Pět let nevydali hru
Tvůrci Enemy Territory hrozí zavření. Pět let nevydali hru

27. 11. 2025 13:36 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek

Splash Damage, studio s dlouhou historií multiplayerových stříleček, oznámilo rozsáhlé škrty v týmu – pouhé dva měsíce poté, co ho převzali soukromí investoři. Ačkoli studio od roku 2020 nevydalo žádnou hru, nyní prochází takzvaným celostudiovým „konzultačním procesem“, který je v Británii povinným krokem před propouštěním.

Studio tvrdí, že jde o nezbytný krok k tomu, aby vůbec zůsalo na živu v době, kdy je herní trh extrémně nestabilní. Podle oficiálního prohlášení chce vedení postupovat citlivě a zaměstnancům nabídnout maximální podporu i možnost hledat jiná řešení, pokud existují. V praxi ale podobné procesy v UK obvykle končí propouštěním.

Situace je o to trpčí, že Splash Damage se před nedávnem oddělilo od Tencentu. Krátce poté, co byl zrušen projekt Transformers Reactivate, přešlo studio pod správu anonymního investičního fondu – a mnoho fanoušků i vývojářů se tehdy obávalo, že to nepřinese nic dobrého. Bohužel se zdá, že měli pravdu.

Splash Damage přitom nebylo vždy v tak složité pozici. Na začátku 2000s si studio vybudovalo reputaci díky Enemy Territory a multiplayerovým režimům Wolfensteina či Doom 3. Později se podílelo na sérii Gears of War a na Halo: The Master Chief Collection. Solo projekty jako Brink či Dirty Bomb už ale takový úspěch neměly.

Poslední vydaná hra studia byla Outcasters – exkluzivita pro Stadia z roku 2020, která skončila v propadlišti dějin spolu s celou platformou. Pak následovalo dlouhé ticho. Transformers Reactivate, čtyřčlenná akční hra oznámená v roce 2022, byla letos v lednu zrušena, což už tehdy znamenalo první vlnu propouštění. Další projekt, survival Project Astrid vytvářený ve spolupráci s populárními streamery Shroudem a Sacrielem, je od oznámení v roce 2023 v podstatě neviditelný a nikdo netuší, v jakém je stavu.

