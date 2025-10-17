The Crew 2 půjde hrát i po vypnutí serverů
zdroj: Ubisoft

The Crew 2 půjde hrát i po vypnutí serverů

PlayStation 4 PC Xbox One PS4 Pro Xbox One X PlayStation 5 Stadia Xbox Series

17. 10. 2025 11:07 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Ubisoft v minulém roce vypnul servery prvního The Crew, což fanoušci nesli těžce. Někteří natolik, že se francouzského vydavatele rozhodli žalovat. Nepříjemná situace, která vydavatelství donutila se chytit za nos a podobnému problému předejít. Proto oznámila offline režimy jak pro The Crew 2, tak i pro The Crew Motorfest.

První zmíněný díl aktualizaci s režimem dostal zrovna včera. Tvůrci ho nazvali režimem Hybrid, kdy je na vás, jestli se budete prohánět sami, nebo na silnice vyjedete s přáteli. Pokud zvolíte první možnost, musíte počítat s tím, že některé funkce nebudou dostupné. Patří mezi ně světové žebříčky nebo různé režimy.

The Crew Motorfest mezitím 5. listopadu startuje třetí rok dodatečného obsahu. S novými sezónami přijdou další herní režimy, kterým vévodí pouliční závody, další vozy i možnosti tuningu. V březnu na to naváže nový ostrov pro tvorbu vlastních závodů a okruhů.

Smarty.cz
Tagy:
Amerika Závodní arkáda otevřený svět
Zdroje:
Ubisoft
Hry:
The Crew 2 The Crew Motorfest
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Anno 117: Pax Romana – Podrobné představení
Anno 117: Pax Romana – Podrobné představení
Two Point Museum x Vampire Survivors
Two Point Museum x Vampire Survivors
Project Shadowglass - Early Alpha Teaser
Project Shadowglass - Early Alpha Teaser
Fight Club #746 – Moderní válka
Fight Club #746 – Moderní válka
Borderlands 4 - Bounty Pack 1: How Rush Saved Mercenary Day - Teaser
Borderlands 4 - Bounty Pack 1: How Rush Saved Mercenary Day - Teaser
Croc Legend of the Gobbos: Platinum Edition
Croc Legend of the Gobbos: Platinum Edition
Arc Raiders – Předobjednávky
Arc Raiders – Předobjednávky
Dinolords – Uzavřená alfa
Dinolords – Uzavřená alfa
Legacy of Valor – Představení
Legacy of Valor – Představení
Heroes of Might and Magic: Olden Era - Demo
Heroes of Might and Magic: Olden Era - Demo
Crusader Kings III: All Under Heaven - Oznámení
Crusader Kings III: All Under Heaven - Oznámení
Broken Sword - The Smoking Mirror: Reforged - Oznámení
Broken Sword - The Smoking Mirror: Reforged - Oznámení
Outspace - Trailer
Outspace - Trailer
World of Tanks Blitz - The Walking Dead
World of Tanks Blitz - The Walking Dead
Assassin's Creed Mirage: Valley of Memory
Assassin's Creed Mirage: Valley of Memory
Aledorn – Rozpracované intro
Aledorn – Rozpracované intro
Frictional Games – Nový projekt
Frictional Games – Nový projekt
Pokémon Legends: Z-A – Důkladné představení
Pokémon Legends: Z-A – Důkladné představení
Fight Club #744 – Dawn of War a Warhammer ve hrách
Fight Club #744 – Dawn of War a Warhammer ve hrách
Fallout: London - Rabbit & Pork DLC Trailer
Fallout: London - Rabbit & Pork DLC Trailer

Nejnovější články