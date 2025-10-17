The Crew 2 půjde hrát i po vypnutí serverů

Ubisoft v minulém roce vypnul servery prvního The Crew, což fanoušci nesli těžce. Někteří natolik, že se francouzského vydavatele rozhodli žalovat. Nepříjemná situace, která vydavatelství donutila se chytit za nos a podobnému problému předejít. Proto oznámila offline režimy jak pro The Crew 2, tak i pro The Crew Motorfest.
První zmíněný díl aktualizaci s režimem dostal zrovna včera. Tvůrci ho nazvali režimem Hybrid, kdy je na vás, jestli se budete prohánět sami, nebo na silnice vyjedete s přáteli. Pokud zvolíte první možnost, musíte počítat s tím, že některé funkce nebudou dostupné. Patří mezi ně světové žebříčky nebo různé režimy.
The Crew Motorfest mezitím 5. listopadu startuje třetí rok dodatečného obsahu. S novými sezónami přijdou další herní režimy, kterým vévodí pouliční závody, další vozy i možnosti tuningu. V březnu na to naváže nový ostrov pro tvorbu vlastních závodů a okruhů.