Ubisoftu na stole přistála žaloba za vypnutí serverů The Crew

12. 11. 2024 11:20 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Ubisoft letos zařízl závodní onlinovku The Crew, vypnul servery, a protože hra nemá offline režim, de facto tak hru odsoudil k zániku. Lidé se vztekali, protože přišli o přístup ke hře, za kterou zaplatili, přičemž peníze byly vráceny pouze těm, kteří si tuhle závodní arkádu z roku 2014 zakoupili nedávno. Nepomáhaly ani veřejné petice vládám, výzvy na internetu, nic.

A zřejmě nepomůžou ani žaloby, i když se o to dvojice hráčů z Kalifornie snaží. „Představte si, že si koupíte pinball, a když se jednou rozhodnete si jej zahrát, zjistíte, že zmizela tlačítka, displej s nejvyšším skóre i kuličky. Zjistíte, že se výrobce rozhodl vám vejít do bytu, vykuchat přístroj a připravit vás o možnost si zahrát hru, kterou jste si koupili a mysleli, že vlastníte,“ stojí v žalobě Matthewa Cassela a Alana Liu.

Žaloba tvrdí, že hráči byli oklamáni dvěma způsoby: Za prvé, tím, že byli údajně uvedeni v omyl, že kupují hru, když si ji ve skutečnosti pouze licencovali — i když si hráč koupil fyzický disk. Za druhé, Ubisoft „nepravdivě tvrdil“, že soubory hry The Crew jsou volně dostupné na fyzických discích, a že disky neslouží pouze jako klíč ke hře. Podle žaloby Ubisoft porušuje kalifornské zákony na ochranu spotřebitelů.

Otírá se také o to, že Ubisoft před vypnutím serverů do hry nedal offline režim jako v případě Knockout City, always online Assassin's Creed 2 a 3. Offline módy dostanou i The Crew 2 a nejnovější The Crew Motorfest.